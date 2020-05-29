泛民：2878人代定港未來 籲青年沉着應戰

葉劉稱冀國安人權取平衡

立法會主席梁君彥對全國人大通過有關決定表示理解和支持，希望特區政府可多做解說工作，回應市民及國際社會關注。他說不擔心外國對港制裁。

公民黨黨魁楊岳橋稱，投下贊成票的2878名人大代表決定了香港的未來，質疑當中多少人從沒來港，甚至不知道香港情况，但令香港的一國兩制、國際城市畫上句號。民主黨主席胡志偉表示，條例會令各國重新考慮在港的投資，影響貿易、政治關係以至香港地位，尤其可設國安機構執行中共命令，打開進入香港法律系統的前門、經國安法來港。工黨張超雄稱，人大決定令香港與其他內地城市無分別，將會面對社會動盪，言行、表達自由將受嚴重限制，憂慮日後執法非常不公，呼籲港人尤其年輕一代要沉着應戰。

建制派「班長」廖長江昨日代表建制派讀出聲明，重申全國人大擁有憲制權力，確保維護國家安全法律可在國家領土內包括香港有效落實；基本法23條未立法，令國家安全保障存在漏洞；過去一段時間有組織或個人公然推動公投自決、港獨，勾結外部勢力干預中國內政、香港事務，以暴力手段破壞香港法治，企圖以恐怖主義手法在香港推行顏色革命，「黑暴」愈演愈烈，顯示香港存在的國家安全風險。

李慧琼：信中央已考慮國際反應

民建聯主席李慧琼相信，國家做這決定時已考慮國際社會反應。經民聯主席盧偉國呼籲工商和專業界支持「港區國安法」，他稱無行業會想在紛亂社會做生意。

（港區國安法）