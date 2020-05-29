陳弘毅：改動料沒令涵蓋範圍擴大 陳文敏：「行為」「活動」空泛 港例少用

吳秋北稱草案更全面

黃玉山料僅統一用字

港區人大代表、工聯會會長吳秋北昨日接受港台訪問時稱，「活動」字眼令草案更全面、準確針對顛覆國家行為；另一人大代表黃玉山稱，相信修改只是文字用統一字眼。

港大法律學院教授陳弘毅表示，草案修改字眼不代表立法內容會受此影響，指人大法例草案作輕微修改很常見，相信修改是因為原稿分別用行為或活動，有欠統一。陳弘毅不認為修改後會令立法涵蓋範圍擴大，「任何活動都是有人的行為，才會出現活動」，不相信兩者有很明顯分別。

陳文敏認為，香港法例很少用「行為」或「活動」，因太空泛，而會較具體指明什麼行為或活動屬違法，例如參與、組織或在場等。被問到有說法指行為是個人、活動屬集體，陳文敏稱嚴格而言「行為」亦可集體，但既然草案區分兩者，他預料會將「活動」的範圍擴闊，當個人行為成為集體活動的一部分時，刑罰亦可因而加重。

張達明指非普通法慣例詞彙

港大法律學院首席講師張達明亦稱，有關詞語「並非普通法的慣例詞彙」，這亦反映內地所用字眼較寬闊的問題，認為行為加上活動亦會令範圍更闊，但亦要視乎下一步如何立法。他又指出，目前最清晰是全國人大副委員長王晨上周的說法，相信未來國安法會針對鼓吹港獨自治、搗亂秩序及污衊國旗等行為。

（港區國安法）