立國安法通過 規管行為活動 泛民：判兩制死刑 夏寶龍晤人代稱「馬更快舞更好」

人大2878贊成 1反對 6棄權

民主派形容，《決定》是判一國兩制死刑、香港正式落實一國一制（見另稿）。特首林鄭月娥發聲明歡迎全國人大通過有關決定，強調特區仍應當盡早完成《基本法》第23條立法。她說政府會全力配合全國人大常委會及早完成「港區國安法」的立法工作，過程中會積極反映香港特區的具體情况，亦會積極向各界解說。她今日在報章賣頭版廣告致「各位香港市民」，呼籲大家充分理解及堅定支持人大決定。

李克強：全面準確貫徹一國兩制

林鄭登頭版廣告籲市民支持

全國人大會議就《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（港區國安法）的表決稿分導言和正文兩部分。導言提到，近年來香港國家安全風險突顯，「港獨」、分裂國家、暴力恐怖活動等違法活動危害國家主權、統一和領土完整，外國和境外勢力公然干預香港事務。

全國人大委員長栗戰書在大會發言表示，有關決定是貫徹落實十九大四中全會的精神，堅持和完善「一國兩制」指導體制重大舉措，符合憲法和基本法，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的基本利益。總理李克強在記者會亦稱，中央始終強調要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，有關決定是為了確保一國兩制行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。

譚耀宗：有代表指「行為」涵義窄

「活動」是指一群人

全國人大常委譚耀宗接受查詢時表示，常委會例會在6月底召開，相信會討論有關決定，暫未知會否加開會議；他說人大常委會一直有網上平台予民眾表達意見，故香港市民可透過此渠道表達意見。

對於表決稿與上周五公布的草案文本有不同，包括危害國家安全的「活動」亦同被規管，譚耀宗稱，有其他省市代表認為只涵蓋危害國安的「行為」是太窄，因集中在「個人」，而活動是「一群人」；改為「強化『維護國家安全』執法力量」只是「加些形式詞，原則無變」；在國家安全教育上刪去「推廣」字眼，是因為只用「教育」更有涵蓋性。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉說，將在下一步工作中，認真做好全國人大常委會相關立法工作，堅定不移貫徹落實憲法、基本法和全國人大有關決定的要求和精神，確保一國兩制行穩致遠。

港澳辦主任夏寶龍在人大閉幕後再會見港區人代。譚耀宗引述夏，「港區國安法」是針對極少數人，希望他們懸崖勒馬，不要搞分裂、顛覆等，否則面對懲罰，又形容中央是「被迫」為港立法。譚有份在會面中發言，他希望法案細節要講清楚，否則有人或利用細節抹黑、誤導市民。綜合多名人代引述夏寶龍的說話，他稱通過法例後，香港「馬一定會跑得更快，舞一定會跳得更好」，普通香港市民不用太擔心。港區人代田北辰被傳投下反對票，他稱自己是投贊成票。

CNN訪問 張建宗稱99.9%人不受影響

政務司長張建宗接受CNN訪問說，「99.9%」的人不會受港區國安法影響。港澳辦和中聯辦昨分別發稿稱，支持並配合人大有關決定。港澳辦發言人形容，沒有人比中央政府更珍愛香港，同時希望香港積極創造條件，盡早完成23條立法工作。中聯辦發言人「正告那些極端激進分子和背後勢力」，「玩火者必自焚」，切勿低估中央決心，要明白「有案底的人生絕不會精彩」，並強調會積極反映港人心聲。

全國政協常委唐英年表示，全體港區政協委員擁護有關決定。他強調，香港絕大多數守法市民所享的自由、一切權利都不會受影響，呼籲市民支持立法。

明報記者

（港區國安法）

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