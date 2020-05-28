傳拒外籍官審案 大律師會憂損司法獨立形象

行會成員、資深大律師湯家驊說，對消息真假存疑，希望不會出現選擇法官情况，否則影響國際觀感。他說，本港法官一視同仁，外籍法官過往公正，只要不影響公平，不會影響本港法治。湯認為法官公正與否跟國籍無關，如要偏幫某一政治群體，任何國籍都可，指香港獨特之處是不同國籍法官可參與審訊，受國際尊重。

大律師公會日前發聲明，就港區國安法提出4點關注，港區人大代表團和港區政協委員分別不點名回應，人大代表團以「釐清某法律團體對香港國安法的曲解」為題發聲明，批評公會說法缺乏法理依據，質疑不是未能理解《憲法》和《基本法》，便可能是「別有用心地歪曲」。港區政協不點名批某法律團體罔顧事實、缺乏基本邏輯常識，是對香港社會不負責任的誤導，重申香港的國安問題，中央有話事權。

（港區國安法）