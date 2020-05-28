保安局：加強反恐 警今年首務

公民黨郭榮鏗在立法會問到，中聯辦有否向特區政府提出現時有迫切需要就23條立法，李家超重申維護國家主權及安全是憲制要求，特區有責任立法，至今未能立法，令人失望，有不同人向政府表達意見，但政府不會公開細節。他逐一讀出美、英、加、澳逾20條涉及國家安全的法例，指每個國家有職責去維護國家安全和主權。

工聯會黃國健追問政府有否立法時間表，李家超說，23條立法是特區政府責任，承認至今未能立法不理想，稱除了政府責任，亦是特區責任。他表示：「很多人污名化23條，醜化到難以相信」，導致國家安全風險突顯，「外國有安全法佢唔講？頭先講（例子）講到我要飲水」。他又反問在有人癱瘓政府下能否做到本地立法。

毛孟靜斥李家超政治不誠實

議會陣線毛孟靜指出，不少設有國家安全法律的國家，都擁有真正權力分立及健全的傳媒，李家超發言時並沒提到，批評他政治不誠實、雙重標準。李家超則指毛孟靜有「多重標準」，又說，「邊個破壞23條立法呢件事？心中有數」。

此外，根據保安局向立法會保安事務委員會提交的文件，聲稱本港面對恐怖襲擊威脅的風險級別為中度，去年7月至今有10多宗涉及爆炸品及槍械案件，迹象顯示本土恐怖主義滋生，政府正密切審視，不排除提升級別，又稱加強反恐為今年警務處長首要行動項目之一。

（港區國安法）