國歌法恢復二讀 泛民三提休會待續被拒

警方昨於立法會外重重佈防，水馬陣外亦有大批防暴警駐守，記者前往立法會須出示證件並核對容貌。政制及內地事務局長曾國衞發言時，除感謝法案委員會審議條例，亦主動感謝警務處前線人員、紀律部隊人員確保秩序。

審議國歌法前，公民黨陳淑莊、法律界郭榮鏗、人民力量陳志全，先後以港區國安法、司法獨立及警方佈防致市民不便為由，提出休會待續議案，均遭立法會主席梁君彥以無迫切性為由拒絕，並表明昨日不會再處理任何休會待續議案。陳志全隨即要求點算法定人數。

法案委員會主席廖長江發言稱，社會意見反映市民存在偏差、誤解，政府須加強宣傳工作，舉例茶餐廳、酒樓等地方，若市民並非參與奏唱國歌場合，便毋須肅立及舉止端莊，只有公開、故意作侮辱行為兼具意圖，才會承擔刑責，若走音或失誤，控方須證明有意圖公開侮辱國歌，僅表達不喜歡「不會墮入法網」。

對於宣誓儀式須奏唱國歌，廖長江稱議員參選、就職宣誓，均須表明擁護《基本法》及效忠特區，此前提下應尊重國歌，出席宣誓奏唱國歌環節，若只因不熟悉普通話，不會構成「意圖」；他強調應理性討論，而非組織三罷、阻止開會。

陳淑莊：侮辱意圖抽象 憂政府上綱上線

陳淑莊稱對「紅線」感憂慮，稱國歌法要證明意圖，甚為抽象，擔心政府「上綱上線」，憂慮國歌法進一步限制表達及言論自由。公民黨郭家麒稱，多國均無國歌法，美加國歌法無罰則，強調只要中央及特區政府尊重一國兩制，港人唱國歌亦會心悅誠服，質疑為何要用重典令港人尊重國歌。立法會今日將繼續審議。

（港區國安法）