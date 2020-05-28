富豪紛撐 學者：中央不容商界觀望 李嘉誠稱國安法作用正面 不必過分解讀

李：鞏固兩制信心 政府責無旁貸

曾在反修例風波形容香港是「黃台之瓜，何堪再摘」的李嘉誠，回覆「大公文匯全媒體」查詢港區國安法時稱，任何國家對自身國家安全問題有權責，呼籲大家不必過分解讀。他說，通過國安法，希望可紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用；同時，特區政府責無旁貸，要鞏固港人對一國兩制的信心，和強化國際社會信任。

李嘉誠長子、長實集團主席李澤鉅稱，現時香港正處政治紛亂及營商環境不明朗之氛圍，期望草案能穩定香港局勢，恢復社會及經濟活動正常運作。

其他地產商接受親中媒體訪問都表態，恒基集團主席李家傑說，訂立港國安法是為維護香港長治久安。新地主席郭炳聯表示，國家安全是一國兩制行穩致遠的重要基石，締造香港安定有序的投資、營商和社會環境，鞏固國際金融中心地位。新世界主席鄭家純稱，對於一切可保障國家安全，維持香港繁榮穩定和促進特區長遠發展的法律及政策表示支持。

會德豐前主席吳光正昨透過辦公室發表聲明，稱新冷戰時代已開始，中央訂立國安法是要維護國家主權及國土完整，稱此舉可望引導香港原有生活方式及作業環境盡快恢復。

《大公報》指大學沉默 樹仁：冀言論集會等自由得保障

另外，《大公報》要求各間大學就國安法表態，指「10間大學對港區國安法保持沉默」。樹仁大學昨發表聲明，而聲明未就立法明確表態，「在過程中，我們期望香港人一貫珍惜的法治精神，言論、出版、集會、結社和學術自由，以及相關的法律權利得到充分保障，清晰列明」。樹仁希望特區政府在法案制定過程中如實反映港人不同意見和關注，又稱「法治是香港核心價值，亦是香港實施一國兩制的重要基石。國家安全，關乎香港繁榮穩定和一國兩制能否成功落實」。

中大與政治行政學系高級講師蔡子強認為，與去年《逃犯條例》下發展商保持觀望不同，今次中央主導立法，中央態度表明「非立不可」，加上事件已擺上國際政治鬥爭層面，中央押注更大，不排除中央背後要求商界統一表態支持，不容觀望。另外，香港研究協會本月23至26日就港版國安法進行調查，訪問1007名市民，協會稱，有52%受訪者支持港區國安法，不支持的有42%。

明報記者

（港區國安法）