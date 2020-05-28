曾國衞：無計劃統一發記者證

葛珮帆：歐美發牌未礙新聞自由 曾國衞：目前非無監管 不打算審查資歷

曾國衞重申新聞自由是香港重視的核心價值，受《基本法》保障，媒體受不同形式規管並須遵守法例。他說政府希望新聞從業員盡量在最少規管下自由採訪及報道，冀發揮第四權。他說明白要平衡，但一旦過多監管，可能令新聞自由某程度受限制，政府不想見到。他說政府目前無計劃統一記者證登記制度，也不打算就記者資歷要求作出規定或審查。

民建聯葛珮帆批評當局回覆「鴕鳥式」及「佛系」，又指歐美等國家設記者發牌制也沒影響當地新聞自由。曾國衞稱每個地方可能不同，本港平衡新聞自由，希望監管盡量寬鬆，現時對記者亦並非沒監管。民建聯黃定光稱現時愈來愈多網媒，批評有網媒造謠甚至煽動，問當局會否規管，曾國衞重申目前非完全沒監管，傳媒須遵守法律。

記協：統一發牌易淪政治審查

對於葛珮帆說法，香港記者協會主席楊健興指出，部分國家由認可機構向記者發牌，僅少數落後國家由政府發牌，政府統一發牌很易淪為「官方政治審查、打壓新聞自由的工具」，例如批評政府或與政治組織相關的傳媒或不獲發牌。他重申反對官方發牌，本港傳媒共識是自我監管，傳媒目前有受法例規管，須為報道負責任，並非如一些議員所指「無王管」，即使網媒也須守法。

李家超稱見黃背心搶犯 記協促停造謠

保安局長李家超表示，過去多月示威現場有魚目混珠情况，警方曾搜獲假記者證，另在電視畫面見到「好像是穿著黃色背心的人搶犯」。他說傳媒與警員各有職責，政府冀在互相尊重下尋求雙方滿意的做法，將在其主持的專責小組跟進監警會建議。

記協發聲明稱，李家超身為問責官員，不但未盡責闢謠，更推波助瀾，在無真憑實據下多次宣稱示威現場有假記者，甚至有假記者涉嫌搶犯，對其「不負責任的言論表示遺憾」，促請他「謹言慎行，停止造謠」。

（港區國安法）