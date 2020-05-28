中環截查傳媒叫停直播 記協促守諾停干擾 警方區分記者 無記協證拍大頭讀名

「立場」記者有證簡單搜袋放行 遭趕至對面馬路

被截查的「立場新聞」記者表示，昨在畢打街轉入皇后大道中，於周大福店外被多名防暴警包圍，並喝令連同她在內10多名市民停低，警方未有表明截停搜查。此時，另一批防暴警在德己立街一帶發射胡椒球彈。立場記者稱，有防暴警指令他們「記者企左邊，唔係記者企右邊」，另一名防暴再稱，「有反光衣企一邊，無反光衣企另一邊」，並要求他們停止直播。

該記者稱，她被要求「一手拎住記者證、一手拎住身分證」，防暴「望一望」後，再簡單檢查她的袋，並問她有沒有記協證，她出示記協證後獲放行，其間她可使用電話。防暴在紅燈情况下截停路面車輛，指示她過馬路離開，並留下數名沒有記協證的記者。她說，約100米外有數名傳媒聯絡隊警員，她告知他們有數名沒有記協證的記者被截查，希望對方提供協助，對方稱人手不足稍後才處理。

「Flash Media Hong Kong」一名黃姓記者沒記協證，被徹底搜袋，「暗格打開晒」，搜袋過程在錄影下進行，警方要求他對攝錄機讀出中英文名、身分證號碼、傳媒機構名稱，及對鏡頭確認自己沒有記協證才獲放行，截查過程近20分鐘，其間不准他致電公司。他獲放行後追問警員收集個人資料用途，對方稱根據私隱條例收集，再追問下對方稱會核對他是否曾在「唔應該的地方做唔應該的事」。另有「香港01」記者出示公司記者證，但沒有記協證，防暴警向他簡單搜身後獲放行。有傳媒拍得在場其中一名警員的行動呼號為「MAR T2 4/7」。

另外，「恆大編委」一名記者昨在中環被胡椒球彈擊中腳部受傷；旺角朗豪坊外亦有防暴警向身穿反光衣的記者發射胡椒噴劑。

記協：不一定是會員才是記者

記協昨發聲明，稱中環再發生多宗警方刻意阻礙記者採訪拍攝事件，呼籲鄧炳強守信踐諾，立即指令前線停止針對記者干擾及傷害，並強調記者在公眾地方有權採訪，不一定是記協會員才被視作記者。

呂秉權：變相區別對待 不認可非傳統媒體

浸會大學新聞系高級講師呂秉權稱，警方昨日做法反映他們不認可非傳統媒體採訪權利，甚至假設這批記者可能有不法行為。他反對警方用額外措施限制採訪自由，憂做法變相區別對待不同記者，推向發牌制，甚至內地般區分合法和非法採訪的方向發展。他又說，要求記者大庭廣眾讀出個人資料，其他人可能聽到，涉及私隱問題。呂秉權擔心上述種種阻撓或令公民記者、非傳統媒體記者感到被標籤為二等、非法記者，打擊採訪意欲，削弱新聞自由實踐。私隱專員黃繼兒回應稱，截至昨日5時，沒有收到相關投訴。

警方本月10日在旺角截查大批記者，逼記者蹲下並向他們噴射胡椒噴霧，又要求記者向攝影機讀出名字及機構，又阻止拍攝。警務處長鄧炳強事後與4個傳媒組織會面，承認當晚事件不理想，對記者感被冒犯致歉，承諾會調查和改善。

明報記者

（港區國安法）