大型衝突前拘16人 最少9人未成年

警方昨凌晨4時至早上8時先後於黃大仙、荃灣及葵涌截查5名男子（14至22歲），分別於身上搜出索帶、鎅刀、剪刀、頭盔、防毒面具及螺絲批等，5人涉嫌藏有工具可作非法用途及遊蕩罪被捕，其中荃灣被捕兩人為14及15歲身穿校服的學生。另外，警方先後於深水埗及銅鑼灣截查3名男子（15至22歲）時，搜出汽油彈及眼罩等，3人涉嫌藏有攻擊性武器及在公眾地方管有攻擊性武器被捕。早上7時許，警方接報稱10多名黑衣人在葵涌安捷街及大白田街一帶焚燒垃圾桶及雜物，案件暫列縱火，暫未有人被捕。

紅隧3車慢駛拘7人 紅磡現鐵蒺藜

隧道方面，昨早約8時半，有兩輛車輛駛經紅隧港島出口時刻意慢駛，遭警方截查，兩名26歲及40歲男司機涉嫌危險駕駛被捕，其中40歲司機因藏有槌仔及眼罩等物品，另涉藏有非法工具可作非法用途被捕。至9時許，一輛停泊於灣仔鴻興道路邊的私家車慢速駛向紅隧往九龍方向時被警方截停，遭搜出頭盔、防毒面具、勞工手套等工具，車上32歲男司機及4名16至17歲男乘客涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。警方其後拖走涉事3車。

交通方面，警方清晨約5時先後在將軍澳寶琳路、翠林路及紅磡蕪湖街附近發現鐵蒺藜，早上約9時半港島薄扶林道駛至嘉林閣附近路面亦出現以塑膠管穿起鐵釘，有私家車車胎被刺穿。

多站港鐵車門被貼硬物無法關

鐵路方面，有人凌晨5時許向葵興站路軌投擲圍欄，阻礙來回軌道，當時未有列車駛經。北角、天后、南昌及香港大學站等多個車站的列車車門邊被貼上硬物，令車門無法關上，港鐵職員需清理硬物後才能駛走列車。

（港區國安法）