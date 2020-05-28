復課日「和你翻」 學生籲勿放棄抗爭

保良局李城璧中學修訂逃犯條例關注小組發起「和你翻」活動，籲學生早上7時15分於荃灣西樓角花園集合，以8人一組步行回校，並於校服外穿黑衣及戴「豬嘴」。5名李城璧學生響應活動。中四賀同學希望藉行動表達反對國歌法及國安法，又說學生有自己方法抗爭，認為特首早前指大部分人支持國安法，是無視另一立場的聲音。她又說，「和你翻」行動合法、和平，不擔心校方秋後算帳，「企得出嚟預咗」。對於在復課日選擇「抗爭」，她認為若大家都放棄便不會有希望，「每個人都係一個小個體，但都要集合起來，唔可以放棄」。

沒能力上前線 罷課表支持

同區博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學中三生東仔（化名）表示，已簽家長信請事假罷課，說自己沒能力上前線，希望透過行動向前線抗爭者表達支持，以及表達不滿國歌法及國安法，「唔明白點解有國安法存在，本身香港係一國兩制，𠵱家中共硬推國安法，所以要向呢個不公義的政府同國家表達不滿」。他雖擔心罷課拖延學業進度，「但𠵱家唔企出來，唔知幾時有得再企出來，咁香港會否有個更好未來畀自己？」東仔昨身穿校服、戴上「豬嘴」，與另一穿黑衣、戴黑色頭套的同學手持「光復香港 時代革命」旗幟步行回校，其間高呼口號，到校後被教師要求脫下「豬嘴」更換口罩才能進校。

教局：校方向有關學生跟進

教育局指出，知悉個別學校有極少數學生在校內進行表達訴求的活動，校方已向有關學生表明不應利用學校作為表達政治訴求的場地，並作相應跟進。

（港區國安法）