警清晨起佈防應對「三罷」 多區大截查拘360人 中環射胡椒球

鄧炳強為同袍打氣：上下同欲者勝

警務處長鄧炳強昨透過通訊系統向同袍打氣，並引用《孫子兵法》 「上下同欲者勝」，稱警隊上下同心，最終都會勝利。他說警方及早介入、果斷執法的策略有效，又稱警方已早着先機，運籌帷幄，早上已拘捕多人。警方昨早11時半前已拘捕最少16人，涉嫌藏有攻擊性武器、危險駕駛等罪（詳見另稿）。

警稱射椒因被擲水樽 記者未見

中環下午1時許亦有約千名示威者在畢打街一帶聚集，有人走出馬路並以垃圾桶堵路。防暴警察到場驅散，人群朝德己立街方向走，其間有一個水樽沿斜坡滑至警方腳邊，警員隨即發射胡椒球，人們爭相走避。警方稱有人將垃圾桶、雪糕筒等雜物放在馬路中心，有人向警察投擲水樽等雜物，警方要使用最低所需武力，包括使用胡椒球以制止相關違法及暴力行為。本報記者在現場未見有人向警方投擲物件。警方亦在環球大廈對出天橋拘捕10多人，並帶上旅遊巴。

希慎廣場外截60人 制服傳道人

下午約1時，一批市民在銅鑼灣希慎廣場內聚集並叫口號，有約200人從商場徒步往軒尼詩道，防暴警察舉黃旗警告。警方其後拉起封鎖線，在希慎廣場外的利園山道截查約60人，有逾20人被押上旅遊巴。過程中警方突然制服一名紅衣男子，在場市民證實他是好鄰舍北區教會傳道人陳凱興。至3時許，部分市民轉至時代廣場地下聚集及高叫口號，及後大批防暴警到場驅散，一名行動緩慢老伯被警員直接噴射胡椒噴劑，有記者上前拍攝時亦遭噴椒。一名年輕男子在羅素街被多名警員制服並壓在地上，事後地面留有血迹。截至3時許，警方稱中環及銅鑼灣有約180人涉參與未經批准集結被捕。

另有一批市民下午由銅鑼灣行到灣仔，至太古廣場3座外被警方包圍截查。被截查的包括網媒「申宣事跡」一男一女記者，二人被檢查身分證及隨身物件後獲放行。至5時許，該批市民被鎖上索帶，分批登上警方旅遊巴。警方稱接報到場，發現有群眾佔據軒尼詩道行車線，最終在皇后大道東近正義道截停聚集群眾，經調查後，逾50人涉嫌參與未經批准集結被捕。

軒尼詩道「佔路」 50人被捕

旺角則由下午至深夜持續有人示威和警方截查掃蕩，下午2時許一批市民行出砵蘭街，警方追截，並在朗豪坊外搜查，當中包括學生。有兩名分別黑衣和白衣青年頭部受傷流血要包紮。其間有市民與警方口角，警員向市民及記者方向噴椒。被捕者其後被帶上旅遊巴。警方4時表示，於朗豪坊附近拘捕逾60人，涉非法集結。另外，有防暴警察曾於2時許衝入長沙街，並拘捕3名穿校服的女學生。

旺角入夜堵路 出水炮車銳武

入夜後，旺角持續有市民聚集，一批人在山東街優才書院對出以雜物堵路。近8時警方派出水炮車及銳武裝甲車，駛至彌敦道雅蘭中心對開，沒有發射水柱，同時有大批防暴警察到場，警方多次舉藍旗。到8時許，花園街及奶路臣街交界有人在路中心焚燒雜物，消防員到場撲滅；其後9時許西洋菜南街與亞皆老街傳出5聲爆炸，街上路障起火。警方其後圍封山東街至奶路臣街一帶的西洋菜南街，並分別在通菜街、西洋菜南街、彌敦道掃蕩，行動持續至凌晨。

立法會議員許智峯昨身處旺角，他一度欲上前呼籲警方防線退後，以免傷及示威者，惟警方傳媒聯絡隊上前斥他影響他人安全，着他走上行人路。其他多名區議員如譚凱邦等亦身在旺角，表示要監察警暴。

明報記者

（港區國安法）