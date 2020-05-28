港國安法中港推手 學者料率先遭制裁

學者：取消單獨關稅區 倘走資衝擊聯匯

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，港區國安法會為本港中長遠發展帶來大量不明朗因素。他說現時美國給予香港單獨關稅區特殊待遇下，本港一直實行自由港政策，並享受不同於內地城市的稅務待遇，一旦取消單獨關稅區地位，美國屆時將向香港徵收與中國其他城市同等關稅，及實施不同進出口限制。香港作為中國轉口港的價值將大幅降低，亦衝擊國際市場信心，有可能出現大規模資金流走及人才流失，勢必衝擊聯繫匯率制度。最壞情况下香港經濟引擎將受重創，並失去國際金融中心地位。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，美國推出任何制裁措施前會先考慮美國利益，相信對美國最低成本、較有可能出現的制裁措施包括制裁推動港區國安法的中港官員，凍結其在美資產；限制敏感的軍民兩用高科技零件輸港等。莊指出，現時美國有逾千間公司在港經營，在商言商美國政府較難迫使美企在港撤資；美國作為香港第二大貿易伙伴，在香港賺取貿易順差，若美國取消香港單獨關稅區地位，本身亦會對美國造成經濟損失。

（港區國安法）