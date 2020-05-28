恒指夜期跌幅擴大 離岸人幣續跌

昨天日間恒指跌幅不算大，收報23,301點，下跌0.36%，大市成交1108億元。耀才證券研究部總監植耀輝說，雖然港股昨日跌幅不大，但不能以單日表現判斷市場是否已消化美國或在周內採取措施的消息，他稱市場仍在觀望。

根據美國商務部數據，過去幾年美國賺取貿易順差最大經濟體都是香港，順差金額約為300億美元（約2340億港元）（見圖），而今年首季，對香港貿易順差亦達到54.13億美元（約422億港元）。據政府統計處2018年數據，香港從美國進口貨值最高的產品是電訊設備及相關零件，進口額361.8億港元，佔美國進口總額2311.28億港元約16%；其次是二極管、半導體相關電子部件，進口額亦有329.88億港元，佔比14%。

學者：取消單獨關稅區「影響不大」

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，一旦單獨關稅區地位被取消，對本港競爭優勢有影響，但不大，「外資與內地經商會經香港做中轉站『隔一隔』，以後或會直接找中國公司，但內地都有《國安法》」。他又稱要判斷對本港經濟影響言之尚早，要留待條文推出，及美國的對抗手段。他指出，香港最主要是轉口貿易，尤其是不少電子部件產品從美國進口再轉口內地。

（港區國安法）