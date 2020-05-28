黃之鋒：制裁「非聞樓梯響」

黃之鋒與民間外交網絡發言人張崑陽昨日見記者，二人前晚與美國參議員Josh Hawley視像通話。張崑陽說，不少美國參議員都對香港情况感憂心，在國會啟動法案聲援香港，張說「制裁更加有機會升級」，中資公司或會受美方限制不能用美元結算，以帶來打擊。黃之鋒提到歐盟成員國外交部長聯合會議亦會討論香港議程。

民主黨主席胡志偉表示，「港區國安法」損害國際社會在香港的利益，美國因此調整對香港政策，制裁損害香港人權、自由的主事官員是自然的選擇。至於會否游說美方不要裁制，他說核心問題不是香港可處理，美國因應香港形勢改變而改變給予香港的特殊地位，若要維護，中國應維護香港的「一國兩制」。

倘被制裁 葉劉：賣資產不赴美

葉劉淑儀說，若美國對中國的個人作出制裁，或會用凍結資產、不批簽證的手段，她稱「那就賣掉資產，不去美國，沒什麼損失」，她又相信中共政治局常委根本不會到美國。她認為，今次是北京出手，故美國首要制裁的或是中國官員，但美國在香港擁有全球最大的貿易順差，她認為「美國不會太亂來」影響美國利益。

來自商界的自由黨黨魁鍾國斌表示，美國官員的說法，第一步可能是制裁通過港區國安法的立法者、中資企業；若第二步取消《美國—香港政策法》給予香港的特殊待遇，他擔心令香港金融市場動盪，影響科技轉移。他質疑，美國一方面說支持香港，若同將香港制裁是「講一套做一套」。

行政會議成員張國鈞批評，無理由立國安法的內部事務要得美國同意。他說，美國近年針對華為等企業都是針對中國，即使中央不推港區國安法，美國都會找其他藉口對中國施壓。

（港區國安法）