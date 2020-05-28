美前總領事：政界對華敵意凌駕對港顧慮

阻京「為所欲為」 商界愈見同感

包潤石形容美國存在「跨政治光譜的強烈情感」，誓要令習近平治下的中國在南海、台灣、香港、人權和商業規則等各種範疇上無法遂其所願，並逼其遵守國際規則。他提醒，美國商界對上述牢固的政治共識愈來愈有同感，往往視中方單位為不公平的競爭者，受惠於市場封閉、政府補貼和盜竊知識產權。他說：「在美國的辯論中，會為中國辯護者少之又少，故任何對香港的顧慮都會輕易被比下去。」

美國大選還有不夠半年就舉行，包潤石認為，大選因素勢令美國政界爭相打「反華牌」，這更難讓對香港的任何顧慮受重視。他形容美國政界目前對中國的氛圍已經「高度緊張和出於直覺，而非經過分析」，各路政客趁大選年，爭相展示自己有力回應中國挑戰，對香港本身以至美國在港商界利益只會有「零星考慮」。

歐促京尊重高度自治

日「強烈關切」港局勢

北京在港區國安法爭議態度強硬，包潤石形容中方的強勢（assertiveness）令其他國家更堅決想阻止中方為所欲為，故美方的回應益見堅定。他強調這股不滿中國的情緒在世界各地也愈來愈強，只要華府決心帶頭，國際協調反制中國的希望也會愈來愈高。事實上，目前就港區國安法表達質疑的不止英美，歐盟和日本亦有出聲。歐洲理事會主席米歇爾在前日歐盟-日本視像峰會後，就敦促北京尊重香港高度自治，又稱歐日雙方對中國有「共同想法」，「我們不會幼稚地看待中方行為」。日本內閣官房長官菅義偉昨日亦重申「強烈關切」香港局勢。

彭博社則引述歐盟外交與安全政策高級代表博雷利前日致送各成員國外長的信函，當中提到中方日益加強控制香港，「不止影響我們在香港的直接利益，還影響如何維繫建基於規則的國際秩序」，歐盟必須確保「發送一致和堅定的信息」。歐盟周五將舉行外長視像會議，商討如何處理對華關係。

明報記者 周宏量

（港區國安法）