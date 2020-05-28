美卿認證：港再非高度自治 向國會提報告 稱特殊待遇不值得維持

京：將反制干預港務外部勢力

中國外交部昨午重申，港區國安法立法純屬中國內政，中方將採取必要措施反制干預香港事務的外部勢力。港府昨晚出稿回應日前美國商會的聲明，稱美國任何單方面改變對港政策，均為雙方關係帶來負面影響，並損害美國自身利益。

蓬佩奧昨日在國務院網站發表正式聲明，稱經過謹慎研究報告期內的事態發展，「我今日向國會作出認證，香港不再值得繼續享有1997年7月之前所受的相同美國法律待遇。基於現實情况，沒有任何有合理思維的人今日還可主張香港從中國維持享有高度自治」。他又稱美國會跟香港民眾站在同一陣線。蓬佩奧按1992年《美國-香港政策法》及去年《香港人權與民主法案》為香港是否還享有「足夠」自治向國會提交認證報告（certification）。

1996至1999年出任美國駐港總領事的包潤石（Richard Boucher）昨日向本報稱，暫時難以明確解讀蓬佩奧這決定，「這為取消特權及特殊待遇打下基礎，但不一定是一切」。但他又說，基於特朗普政府傾向過分熱心——特別是在中國問題，「我傾向懷疑其行動會否有很多的細微差別」。

特朗普周二稱周內推「有力措施」

彭博社：包括凍資產限簽證

特朗普周二在白宮記者會回答有關香港提問時，談到會否制裁中國說：「我們正在做一些事。我想你們將發現這非常有趣，但我今日不會談論它。你們大約會在本周完結前聽到，我認為（措施）『非常有力』。」白宮新聞秘書麥肯內尼同日較早前稱，曾直接問過特朗普，後者當時稱對中方做法「不高興」，說「倘若中國接管，很難看到香港如何維持到金融中心的地位」。

特朗普提出制裁言論後，彭博社引述知情者報道，華府正作跨部門討論，以研判是否或如何實施制裁，並已有一系列選項供考慮，包括由財政部向中方官員或企業實施交易管制或資產凍結，以及對中共官員設簽證限制。共和黨聯邦參議員圖米及民主黨聯邦參議員范霍倫周二向傳媒表示，他們所提出的《香港自治法案》將進一步補充《香港人權與民主法案》中的制裁效力，當中包括將制裁措施與金融系統綑綁，倡議制裁與其有業務往來的金融機構，包括大多數中國主要銀行。

有分析指美方其中一招是禁止有關的中資銀行，採用環球銀行金融電信協會（SWIFT）信息系統。招商銀行等曾因與香港一家被指與朝鮮有關係的公司交易，被美國司法部調查，並指可能被禁止使用SWIFT。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受霍士新聞訪問時就批評北京試圖為港區國安法立法是「巨大錯誤」，又聲言華府歡迎在香港或內地的美國企業回流，「如果它們（美企）把供應鏈和生產線搬回美國，我們會盡力為全部開銷和搬遷成本埋單」。

中國外交部發言人趙立堅昨回應美方稱，香港特區維護國家安全立法問題純屬中國內政，重申對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，「我們將採取必要措施予以反制」。

美全國商會指國安法或毁自治權

港府：倘單方面改政策 損雙方關係

美國全國商會早前發表聲明，指港區國安法可能破壞「一國兩制」框架下的香港自治權，憂慮可能導致華盛頓與北京針鋒相對。港府昨晚回應美國全國商會，稱港區國安法將確保香港不會成為顛覆基地，「絕大部分守法的香港人，包括海外投資者，無需為此擔心」。港府又稱希望商會促請華府消減對人大審議國安法《決定》的攻擊，指「美國若單方面改變對港政策，將會損害雙方關係及美國自身利益」。

（港區國安法）

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