熱愛跳舞 朝朝游水

他於2009年接受報章訪問時說：「對健康方面，我一向相當注重，事實上有錢都買不到健康，靠藥物更是無用，因此我的養生之道是每天都做運動，而我每日一定會游水一小時，一周打兩次網球，如有精力，閒時還會和太太跳舞舒展筋骨。有了健康的體魄，才可在日常各方面作出精明決定，運籌帷幄。」

的確，跳舞是何鴻燊的至愛之一，當年他與二太藍瓊纓時常出席社交場合及慈善活動，跳舞作樂，更被形容為「舞帝」和「舞后」；亦是因為「舞」，何鴻燊結識四太梁安琪，兩人眉目傳情而結合，其後賭王的舞伴多為四太，為了做善事，他們曾合跳探戈，為保良局籌得33萬元。

10點上牀 「要瞓夠8個鐘」

打網球亦是賭王的強項，2002年他在中華游樂會舉辦的「150歲組合賽」網球賽，以81歲高齡與72歲拍檔梁兼紹，在一盤8分制的比賽中，以8比2擊敗對手，奪得首屆150歲或以上組合網球雙打賽，並曾經七連冠。

十分注重身體的何鴻燊，曾以灰姑娘來形容自己的生活：「要瞓夠8個鐘，10點瞓，朝早會游水，十年如一日，風雨不改。」

飲食方面，賭王大讚三太陳婉珍入得廚房，說並非個個為人妻的都做得到，他最喜歡三太煮的鮮魚梳乎厘，可以一次過吃下四分之一個。

（賭王去世）