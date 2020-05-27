1940年代街頭邂逅

抱走澳門第一美人

何鴻燊與4名太太的愛情故事，以元配黎婉華（圖）的一段最浪漫。他們相識於上世紀1940年代初，黎是土生土長澳門葡籍姑娘，出身名門，父親是律師，而她更有「澳門第一美人」之稱。當時追求者有醫生律師，偏偏她對帶着10塊錢到澳門闖天下的何鴻燊情有獨鍾。

兩人在街上相遇，何為黎婉華的美貌驚為天人，以有限的葡語展開追求。他為黎婉華加緊學葡語，每日踏單車往她的住所相會，終贏得芳心。兩人於1942年結婚，她為何鴻燊生了一子三女：何超英（已歿）、何猷光（已歿）、何超賢與何超雄。

1973年黎婉華在葡萄牙遇上車禍，後來染病，昏迷了一個月。何鴻燊照顧妻子無微不至，連病榻搬上飛機陪她到倫敦求醫，黎婉華之後動了多次手術，身體更虛弱需特別照顧。何雖對太太一往情深，卻有感家業日大、工作忙碌，身邊需賢內助持家，由於當年法例允許娶妾，1957年，他娶了第二名太太藍瓊纓。

愛情見於微處 生日獻唱獻吻

黎婉華是賭王4名太太中最低調的，一直住在澳門，閒時會到港購物。賭王對黎婉華的愛情見於微處，曾在黎76歲（2001年）生日會上為愛妻高唱Are You Lonesome Tonight。同年賭王80歲生日，他提早返澳門與黎預先慶祝，給她深情一吻留下動人畫面。黎於2004年病逝。

回憶與二太新婚

「很漂亮，待我很好」

二太太藍瓊纓於1957年與賭王結婚，為何家再添四女一子，分別是超瓊、超鳳、超蕸、超儀與猷龍。何鴻燊回憶兩人新婚，說二太太藍瓊纓很漂亮，「很年輕便嫁給我了，待我很好」。藍瓊纓肩負了陪賭王應酬、出席公益活動的工作，後來賭王在加拿大投資業務，她更移居加拿大協助處理生意。

元配祝福三太

為何家開枝散葉

三太太陳婉珍是黎婉華的看護，1980年代中期因照顧黎婉華而與賭王認識。當時二太藍瓊纓移居加拿大，陳婉珍「登位」成為何鴻燊第三名太太；有傳她是獲黎婉華的應許入門，望她為何家開枝散葉。陳婉珍亦不負所望生下兩女一子：何超雲與一對龍鳳胎超蓮與猷啟。

一舞傾情

四太翩翩入門

四太太梁安琪由內地到澳門謀生，憑舞藝「跳」到賭王身邊，成為他的第四名太太。梁安琪是舞蹈教師，一次舞會上，賭王是特別嘉賓，由於三太陳婉珍不諳跳舞，故梁安琪獲安排擔任賭王的舞伴。兩人一舞傾情，梁安琪成為賭王身邊的大紅人，除陪伴出席舞會，更是生意上的得力助手。梁安琪比賭王年輕39歲，她為賭王生下兩子兩女：超盈、猷亨、猷君與超欣。70多歲高齡的賭王老來再得女，超欣成為賭王的孻女。

賭王對4名太太一視同仁，他曾表示對每個太太都一樣寵愛，送禮出手闊綽絕不手軟。他分享「追女仔」秘訣時表示，情人節哄女伴歡心，9卡鑽戒不能少。除了物質滿足，賭王將他的時間也平均分給幾名太太，每年生日是最忙碌的日子，皆因他要分配時間分別與4名太太及子女慶祝。平日他每天也起碼跑兩場，賭王家住淺水灣道1號，每天也要到四太梁安琪淺水灣道4號住所共晉早餐，又再到三太陳婉珍的布力徑寓所飲湯。

「生過子女都是太太」 定四太地位

賭王享盡齊人之福，照顧4名太太與家人也頭頭是道，四房人相安無事。然而老貓也有燒鬚時，二太藍瓊纓與四太梁安琪就曾爆發一場醋雨酸風，由於梁安琪成為賭王身邊紅人，令二太不滿有人「越位」。藍瓊纓的子女為母親抱不平，質疑梁安琪的「太太」身分，這時候賭王才出聲「平亂」。2000年賭王開口撐梁安琪，說為他生過子女的都是他的太太，梁安琪穩坐四太位置；一場豪門恩怨才結束。

“追女仔我就好少，想『甩』？以前就好多。

其實，追女仔要成功不外乎膽大、心細，幾忙都唔好大意，

仲有，送多啲花。1988.5.19”

（賭王去世）