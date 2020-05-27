公益金大戶 學術界善長

2007年，賭王因3名兒子均為華仁舊生，贊助500萬元給「華仁一家基金會」。他亦曾捐250萬英鎊給牛津大學，設立一個新的中史講師職位。

當年身為公益金名譽副會長的他，身體力行為公益金籌款，包括唱歌、競步等，其中一次跳6分鐘舞便籌得600萬元。他多次成為捐錢最多的「個別人士」，2003年便有指他在10年間捐了逾2100萬元予公益金；2006年85歲壽辰時，他將妻兒送給他的250萬元全捐公益金；2008年澳博上市時，他亦捐了100萬元給公益金。

除了捐助公益金之外，賭王早於1990年代起在內地出資3900萬元，發起首個航天人才培訓基金會；2006年，他捐300萬元予「任白慈善基金會」；本港2008年辦奧運馬術賽時，他更成為捐錢大戶，有傳他將愛駒「爆冷」贏得香港冠軍暨遮打盃的300萬元全數捐給「2008北京奧運馬術比賽香港基金」。

（賭王去世）