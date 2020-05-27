預言董去曾來 記者最愛爆料王

何鴻燊每次出席公開場合均吸引大批記者追訪，希望他回應政事。2005年，政圈傳出董建華下台之說，何鴻燊便猶如「先知」，多次向傳媒爆料，包括在董建華宣布辭職前一天，他預言董翌日會明確交代，更向傳媒說「董生去得好安樂」，事實證明他在「董去曾來」一事上頻頻「開口中」。

狠批八萬五 「講7年大話」

對於特首選舉，何鴻燊經常說笑要與記者「賭一賭」，包括在2005年5月，他說曾蔭權將會取得九成票當選，「不如大家賭番鋪」；2009年7月出席公開場合被問及香港下屆特首熱門人選時，他又公開力挺前政務司長唐英年，更對記者開盤「十賠一」賭唐當選。

何鴻燊論政，除了「準確」，更是語出驚人。

2005年曾蔭權擔任候任特首時，作為地產建設商會會長的何鴻燊明言希望曾蔭權推行高地價政策，又狠批前特首董建華提出「八萬五」政策，逼得他講了7年大話，「掩住良心說樓市會好轉」。同年，他於生日之時在報章刊登廣告，題為「何鴻燊的生日願望——全港市民全力支持特區政府政改成功」，高調支持政改方案，又警告若當年12月4日的遊行「演變成騷亂」，將嚴重打擊香港的國際聲譽，影響外資，又稱政改方案一旦原地踏步，民主派應負上「阻礙民主發展進程的責任」。

遊行爭普選 「發夢無咁早」

何鴻燊曾公開說︰「（遊行）激嬲中央有什麼意思？她是主權國，到尾大家知道最後一分鐘都要她決定才有雙普選。你激嬲佢（中央政府）會慢些（普選）。」他又以「發夢無咁早」評論大遊行，並說相信遊行人數不會令當局修訂政改方案，又勸「長毛」梁國雄支持政改方案，「不如率先宣布轉軚，支持政改方案，成為2005年度民主戰士風雲人物，威到唔使著襪！」

2009年7月澳門特首選舉後，何鴻燊回應當選人崔世安有14張白票時說，投白票的人「錯得好緊要」、「自己心中有數， 自己不會安樂」。2007年香港特首選舉前夕，他對傳媒表示︰「你們以為投白票就無人知道？一樣知！」他其後解釋是指選委投白票後可能問心有愧，會公開承認。

購生肖銅像 送國寶回國

此外，一向愛國的何鴻燊於2003及2007年以天價購回被英法聯軍於1860年掠走的北京圓明園豬首（600多萬元）和馬首（6910萬元）銅像送贈國家，表明會繼續尋找及購買餘下7個生肖銅像，希望銅像「物歸原主」。12生肖銅像屬國寶級文物，是圓明園「水力鐘」報時噴泉的一部分，至今7個已回歸中國，其餘除龍首曾在前年法國拍賣市場落槌外，蛇、雞、狗、羊至今下落不明。

（賭王去世）