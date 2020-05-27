家道中落發憤 10美元過大海變出博彩王國

戰亂輟學 赴澳投靠叔叔發迹

何鴻燊在澳門發迹，卻是百分百的「香港仔」。生於1921年的他，是香港傳統名門何東的侄孫，祖父何福是何東胞弟，當時任職洋行買辦，一家三代家境富裕。但他13歲那年，父親何世光生意失敗跑到越南，遺下何鴻燊與母親和姊姊，他在母親督促下，為考取獎學金發憤讀書，最終入讀香港大學。不過，何鴻燊大學未畢業便爆發抗日戰爭，大三時被迫輟學。

面對家道中落，何鴻燊1941年拿着10美元，隻身到澳門投靠叔叔，在戰亂抓緊危中之機。他初時當貿易行秘書，為澳門政府提供食品和火水等燃料，後來以拖船等與日軍方面貿易，又認識髮妻黎婉華，其後自立門戶發展出入口生意和港澳船務等，賺得第一桶金。事業初試啼聲之際，何鴻燊突然返港，當時傳聞他鋒芒過露，得罪澳門權貴，被迫撤走。

偕霍英東進軍港地產創澳娛

投資基建贏澳葡政府信任獲賭牌

抱着「字典中無『輸』字」的座右銘，何鴻燊在港與霍英東進軍地產，積存豐厚財力，1961年返回澳門競投賭牌，與霍英東、「賭神」葉漢創立澳門旅遊娛樂公司，既向澳葡政府承諾「取於澳、用於澳」，把九成收益重新投入澳門的港口和酒店等投資，更承諾長期疏濬外港航道淤積海沙，打通往來港澳水路命脈，獲得澳葡殖民地政府信任，贏得賭牌。

在何鴻燊坐鎮下，澳娛及何家在澳門獨家經營10多家賭場共40年，建成當地首間集合5星級酒店、賭場及商場的「葡京酒店」，甚至一手引進貴賓廳吸引業界精英壯大經營，大搞艷舞表演及星級餐飲娛客，革新舊式賭場營運。此舉既提升博彩生意，亦大幅提高澳門稅收。澳娛及何家亦參與政府發起的機場、外港碼頭、澳廣視及旅遊塔等策略建設，組建澳門航空，沾手銀行保險，拯救八佰伴百貨。澳娛因此一躍成當地最大的綜合企業，聘用逾2萬人。何鴻燊及澳娛的賭業王國，足迹更遍及越南、朝鮮及葡萄牙。他的綜合企業網絡亦延伸到中港、東南亞、葡國、非洲及澳洲。

2008年，澳娛分拆澳門博彩（0880）在港上市，成為首家濠賭股對公眾招股。至今何鴻燊家族手持澳博、信德（0242）、美高梅（2282）、新濠國際（0200）、新濠博亞及葡國愛都賭場共6家上市公司，加上澳娛其他私人財產，外界估計何鴻燊直接控制財富最少600億元。雖然近日新冠肺災令賭業股股價大跌，但截至昨天收市，何鴻燊家族控制的在港4家上市公司，總市值仍達1179億元（見上表）。

與妹對簿公堂 開放賭權結束40年獨市

何鴻燊在內地和港澳政經界也有極高地位，曾是全國政協常委，早年不時評論政事，稱澳門情况與香港不同，不應急進引入普選；又曾稱前政務司長唐英年為2012年特首選舉的熱門人選。

儘管上半生縱橫港澳，何鴻燊的生意過去10多年卻面臨重大考驗，尤其澳門2002年起開放賭牌，引入美國賭王史提芬永利和拉斯維加斯金沙集團，何鴻燊要再祭出50年前搭船送叉燒飯懷舊招數留客。但2007年揭幕、標榜歐陸建築的威尼斯人度假村，內置大型劇院大搞多元表演、會展，配合大型商場、特色餐飲及其他娛樂，即扯去大批賭客，澳博賭場的佔有率逐步萎縮。

另外，生前與何鴻燊交情甚篤的霍英東，因不同意發展賭業與何決裂，將手上逾兩成的澳娛股權注入霍英東基金會，撒手不幹賭業。何鴻燊胞妹「十姑娘」何婉琪生前亦因澳娛股權不清，多次打官司阻止澳博上市，一度令澳博的發展蒙上陰影。但隨着霍英東離世，加上面臨2022年賭牌重新競投，霍家與何家的二房組成綑綁股權聯盟，在澳娛共持股53.012%，確定澳娛將來的「話事人」，亦令澳娛、澳博迎接後何鴻燊時代。

自言不好賭 無悔無愧加入博彩業

何鴻燊雖幫助澳門「富起來」，但豐厚的賭場利益引來黑幫垂涎，回歸前後頻頻爆出血腥手段爭奪地盤、炸彈爆炸及黑幫仇殺案，連司法警察司長白德安的座駕亦被炸毁。而近年愈來愈多青年輟學到賭場任荷官，亦令澳門其他經濟發展停滯不前。

何鴻燊大半生在澳門度過，他在2009年亞洲國際博彩博覽會獲頒卓越領袖成就獎時總結說：「我從來都無悔亦無愧加入博彩業。人生有多少個十年？我大半生在從事博彩業近50年，見證博彩業由專營走到開放，積極參與建設澳門……多人都叫我『賭王』，其實，我不好賭。我希望通過發展博彩業，達至博彩商、政府、社會『共贏』的局面。」

（賭王去世）