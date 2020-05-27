二房聯霍家掌澳娛 澳博續賭牌 3房人共治

霍震霆：向何鴻燊「學嘢幾十年」

澳博聯席主席兼執行董事霍震霆昨接受本報電話訪問時表示，得悉集團榮譽主席何鴻燊下午離世，比較驚愕，亦感惋惜，並認為何鴻燊是傳奇，是他們的榜樣。他明言，兩家人不單有機會在生意上合作，同時亦相處了很長時間，他亦難得向何鴻燊「學嘢幾十年」，將來會與何家繼續合作，希望在「新時代」為公司發展繼續貢獻。

何家上市公司昨股價全升

何家的上市公司王國昨天股價罕見全部抽升。信德集團升22%，收市報3.12元。澳博亦升7%，報8.84元，市值重返500億元大關。新濠國際及美高梅中國的股價均升逾5%（見表）。在香港收市後，新濠國際旗下新濠博亞在美國開盤，股價亦抽高6.9%，高見15.3美元。

「賭王」何鴻燊縱橫澳門賭業逾半世紀，名下的澳娛及澳博已由早年的小公司變成澳門首屈一指大企業。面對交棒問題，最後安排是日常管理歸「二房」何超瓊、超鳳姊妹領軍，並在澳博主要營運子公司加入四太兒子何猷亨。目前澳博董事會由二、三、四房共治，至於澳博母公司澳娛，為方便爭取延續賭牌，則由何家二房及霍英東家族的第二、三代組成聯盟掌控逾半股權（圖），確立「話事人」地位。

擺平爭產部署交棒 二房兩女領軍

何鴻燊早於26年前開始培養繼承人，先讓二房長女何超瓊、何超鳳加入信德董事會。2006年，二房幼子何猷龍接掌取得澳門賭博副牌的新濠國際，利用向何鴻燊收購在路氹的地皮發展成新濠天地。何鴻燊繼而着手推動澳博2008年在港上市，其間一度被胞妹「十姑娘」何婉琪以澳娛分紅問題發起訴訟阻撓，但終仍成功上市。

2009年7月底，何鴻燊在家跌倒入院，2010年出現家族爭產，最終短時間內擺平亂局，令各房及子女重新專心工作，他亦隨即部署交棒。

因「賭王」年事已高，超瓊及超鳳姊妹相繼於2017及2018年從老父手上接掌信德及澳博帥印，賭王正式退出上市公司。2019年1月，超鳳為首的二房聯同霍家共組聯盟，合共持股澳娛53.012%，對外確定澳娛由誰「話事」後不久，即於同年3月中獲澳門政府延續賭牌兩年，和其他5個賭牌看齊於2022年6月到期。

四太長子猷亨加入參與澳博營運

緊接於半個月之後，何鴻燊正式從澳娛及澳博的主要營運子公司董事會退下來，四太長子何猷亨亦首次加入澳博的主要營運子公司澳門博彩股份董事會，與二房的一眾姊姊共事。何鴻燊交棒的工作至此大抵完成，更讓二、三、四房分別在澳娛及澳博各司其職。「賭王」在這連串安排前後，基本不再露面於人前。

明報記者

（賭王去世）