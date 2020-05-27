縱橫政商半世紀 住院走完最後人生路

2009一跌 公開露面大減

林繼光：月前悉健康轉差

何鴻燊為人高調，活躍於賭場、地產、政界等多個領域，接受傳媒訪問時爆出過不少「金句」，例如2009年《福布斯》曾指其身家大減九成，他當時回應稱其賭場就像「日日都在印銀紙，無法子窮」。同年7月，87歲的何鴻燊在澳門特首選舉投票日公開露面後3日，在四太梁安琪家中跌傷頭部，一度昏迷，住院逾7個月。其間正值澳門回歸10周年，何鴻燊「請假」出院7小時，到澳門出席慶典，並與時任國家主席胡錦濤見面，之後回港繼續留醫，至翌年3月才出院。

澳回歸10年 出院7小時赴慶典見胡錦濤

這次入院後，何鴻燊轉趨低調，甚少公開露面。2010年11月他獲港府頒發最高榮譽大紫荊勳章，坐着輪椅到禮賓府出席授勳儀式，其間有站起來接受時任特首曾蔭權頒發勳章。而近年何家最矚目的新聞，可說是2011年家族爭產風波，當時89歲的賭王連日在各房人之間奔走，被傳媒拍攝到他在座駕上露出疲態。

何鴻燊近年最常被報道的行蹤便是出入養和醫院，每隔數月就會傳出他入院消息，有時是接受定期身體檢查，有時是因發燒、感冒入院。近年不少節日包括過年和生日等，他都是在醫院中度過，包括2011年90歲大壽。去年11月他98歲生日也是在養和休養，四房人輪流到醫院為他慶祝。

（賭王去世）