700億元王國 握「王牌」安心交棒防爭產

澳娛坐擁資產龐大，單是手上54.06%的澳博股權，昨天市值已達273.55億元，尚未計手上逾百億元的澳門酒店資產。若連同手上澳門航空14%、澳門國際機場33.03%、內地房產，以及朝鮮、越南及葡萄牙賭場業務，估計整個王國資產價值至少600億至700億港元。澳娛資產豐厚，難免引來各方打其主意。

家人擁Lanceford資產繼承權 經濟權益有限

2010年底，掀起何家爭產焦點是澳娛的話事權，由賭王控制並持有澳娛股份的Lanceford，成各房必爭之地。何鴻燊早年已把價值數以十億元計的資產分予長房，故長房未有沾手澳娛。原本家族透過Lanceford持有約三成澳娛股份，在2010年底他突然收到家族成員想增發Lanceford股份的通知，該次增發將會令何鴻燊的股權被攤薄。他最終決定把Lanceford手上的澳娛股份，拆分給二、三、四房，成為今天各房直接持有澳娛股份的格局。

在澳娛申報持有旗下澳門博彩（0880）股份一事上，反映何家成員取得的Lanceford權益，其實只擁有資產的繼承權，經濟權益有多少各有不同，據說相當有限，各房一直毋須向聯交所申報透過澳娛持有的澳博權益，Lanceford亦毋須申報。何鴻燊當年透過拆分股份，短時間內擺平事件，各房就澳娛的權益亦一直相安無事。有消息指由於經濟權益有限，減低了各房在何逝世後觸發互相爭產的可能。

二房偕霍家掌澳娛 二三四房同管澳博

近期何家長房的何超雄要求同房家姐何超賢提交長房信託內10多項相關財務文件，只屬長房內的同室操戈。知情者說，在何鴻燊已確定二房與霍英東家族聯手掌控澳娛，及二、三、四房一同管治上市公司澳博之下，賭王家產安排應可相對較穩定。

明報記者

（賭王去世）