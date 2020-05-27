港澳特首中聯辦致哀 校友讚德高望重「皇仁仔」

香港特首林鄭月娥發聲明，對何鴻燊辭世深切哀悼，讚揚他是成功企業家，在港澳地位舉足輕重，熱愛祖國，全力支持國家改革開放，參與國家建設，建樹良多，對他離世感到難過，代表政府向其家人致深切慰問。

澳門特首賀一誠讚揚何鴻燊一生樂善好施，關心社會公益事業，為澳門繁榮穩定作出重要貢獻。澳門中聯辦發聲明，讚揚何一生忠心為國、樂善好施，積極推動一國兩制方針順利實施，關心支持國家改革開放和社會公益事業，為澳門順利回歸和繁榮穩定，為國家富強和民族復興作重要貢獻。全國政協副主席、澳門前特首何厚鏵亦發唁函慰問何鴻燊家屬，對其辭世深感哀痛。

地產建設商會對前會長暨永遠名譽會長何鴻燊離世感到深切哀傷及難過，讚揚何致力推動港澳經濟發展及文化承傳，深受社會敬重。嘉華集團及銀河娛樂集團主席呂志和對何鴻燊辭世深感哀痛，稱與何相知相交多年，形容他是成功企業家，亦不時為國家建言獻策，對他十分敬重。

港大：樹校友回饋母校傳統

賭王是香港大學及皇仁書院校友，港大校長張翔向大學成員發電郵，稱何鴻燊多年來推動大學發展，擔任港大教研發展基金創會主席，又提到何構思「何鴻燊校友挑戰計劃」，讓校友建立回饋母校傳統。皇仁舊生會稱何鴻燊過往數十載捐助校園和校友項目不計其數，又指他熱愛接受挑戰，從不說不，是同學典範，形容他是一代德高望重的傑出「皇仁仔」。

（賭王去世）