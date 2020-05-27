押注澳門街 稱霸濠賭業 何鴻燊夢中辭世 後事家人共處理

四房齊聚送別：哀傷中團結

昨午2時許，何家四房人共24名家人齊集養和醫院外公布賭王死訊，近百傳媒採訪。何鴻燊3名太太（元配黎婉華早年去世），包括二太藍瓊纓、三太陳婉珍與四太梁安琪站前排，當中藍瓊纓及陳婉珍顯得腳步不穩，全程由兒女攙扶；賭王子女皆在場，四房長女何超盈站在旁邊飲泣；三房長女何超雲站後排，亦雙眼紅腫。

何超瓊、何超賢先後以中英文宣讀聲明。何超瓊說父親昨午1時安詳離世：「何博士在香港一向以來都是舉足輕重、德高望重，及好愛惜香港人」；又稱「雖然我們知道這一天終於會來臨，但亦無減我們今日難以言喻的悲傷。何博士、我爸爸將會永遠留在我們所有家人的心中」。何超瓊又稱，家人有共識會集體共同處理父親後事。

料葬昭遠墳場 何東家族長眠地

之後何家四房共32人署名，由信德集團代表發公告哀悼何鴻燊，文中形容何鴻燊一生德高望重，面對挑戰永不說「不」，深受敬重，家人會永遠以他為典範。另據傳媒報道，何鴻燊將下葬於摩星嶺「昭遠墳場」，該墓園是何東家族不少後人長眠之地。本報昨日向信德集團查詢，至截稿前未獲回覆。

林繼光：財產已分配好 未知誰接任掌舵

澳門博彩中介人協會理事林繼光稱，澳博（0880）榮譽主席何鴻燊的財產已分配好，估計他離世對澳門博彩業不會帶來大震盪，「唯一未清楚是誰代替他的何家『掌舵人』地位，估計是Pansy（何超瓊）」。林繼光又說，現正等治喪委員會通知後事安排，他曾為何鴻燊打工7年，希望送別故人，但擔心香港入境強制檢疫14日的安排持續，令他無法來港。

何鴻燊是何東爵士弟弟何福的孫兒，1921年生於香港，其後到澳門發展。1960年代，何鴻燊與霍英東聯手擊敗當時由澳門賭王傅老榕家族掌控的財團，取得澳門博彩業專營權，成為賭王，雄霸澳門賭業近半個世紀。他活躍於港澳政商界，曾任3屆政協常委。

何鴻燊評論政事言論出位，其私生活、四房家人動向都是傳媒追訪目標。他有16名子女，2009年7月他在家中跌倒，之後健康轉差，將公司股權轉移家人，一度鬧出爭產風波；近年他已甚少露面，多次傳出病危消息，至2018年退任澳博主席，由二房次女何超鳳接任。

稱何與父最佳拍檔 霍震霆：續良好合作

澳博聯席主席兼執行董事霍震霆接受訪問時說，霍英東基金會與賭王家族的股權早已釐清，會繼續良好合作。他憶述父親霍英東與何鴻燊是「最佳拍檔」，但二人性格明顯有別，「父親較沉默，何生做嘢快」，又稱何鴻燊為人幽默，「佢份人好樂觀，以前坐埋一齊佢就會講古仔，我對呢樣嘢最深刻」。

明報記者

（賭王去世）

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