英御用大狀：國籍法演進 承認BNO居留權

英議員函內政大臣促檢視BNO地位

《衛報》周日（24日）報道，英國國籍法著名御用大律師弗朗斯曼（Laurie Fransman）指出，國籍法自1984年以來不斷演進，已擴大承認居留權的範圍，包括BNO持有者，認為英國官員聲稱《中英聯合聲明》禁止持有BNO的港人獲居英權的說法並不正確。

由西利（Bob Seely）及卡恩（Imran Ahmad Khan）領導的一班保守黨議員，要求英國政府表明港人獲居英權不存在法律障礙，並認為拒絕給予居留權純屬政治或外交決定。西利和卡恩已去信彭黛玲，稱香港法治被侵蝕，港區國安法更意味《中英聯合聲明》已名存實亡，呼籲英國政府重新檢視BNO地位。

區議員：昨一天助10多人補領BNO

現時若因遺失或被竊等原因續領或補領BNO護照，需要提交「副署」（或稱「副簽」，countersign）。持BNO的李先生近兩個月已為13名朋友副署，但他擔心若英國容許BNO持有人享有居英權，或會為補領「截龍」。荃灣區議員趙恩來表示，自中央公布制訂港區國安法至今，數天內已收到數百個查詢，單是昨日一天已協助10多人申請補領BNO護照，形容「大家好似走難」。

自去年6月起，協助街坊補領BNO的觀塘區議員梁翊婷表示，至今協助的人數「肯定過百人」。

（港區國安法）