陸委會：蔡英文談港澳條例 僅向北京示警

國民黨批蔡選後「切割」港澳

中央社報道，陸委會昨透過書面回覆查詢稱，蔡英文的談話並非「放棄香港」，而是示警北京通過「港區國安法」的後果嚴重；台灣會在既有基礎積極完善相關救援工作。台灣國際法學會副秘書長林廷輝稱，蔡英文的談話保留了《港澳條例》第18條仍可適用的空間，該條款規定，對因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之港澳居民，得提供必要之援助。

國民黨主席江啟臣昨質疑， 若終止條例，等同「切割」香港，呼籲蔡英文不要讓人覺得選舉時聲援，選後切割。國民黨黨團昨日亦繼時代力量、民眾黨等多個黨團後提出《港澳條例》修正案。《聯合報》報道， 國民黨團由黨籍立委陳以信等人所提《港澳條例》第18條修正案，提出應排除港澳居民政治犯在緊急時刻未經許可進入台灣的處罰，認為修正可完善條例對港澳居民的人道庇護。

已獲居留條件港人「加速坐移民監」

現時已於台灣取得「居留條件」的康宏環球控股有限公司前主席王利民說，中央制訂「港版國安法」，引發蔡英文聲言考慮啟動《港澳條例》60條，「加快了我考慮正式移民台灣」。他說現時需在台灣一年內住滿11個月方可入籍，惟過去因未有充分心理準備，以及疫情影響兩地來往，暫未坐完「移民監」。他說現時情况有變，令他「不得不認真看待」入籍問題：「心態上不想『避秦』，但現時崩懷的情况，加速了有關考慮。」

本港律師黃國桐早前為到台灣尋求庇護的港人發起「保護傘計劃」。他昨接受訪問時不認為蔡英文真的會實行《港澳條例》第60條，認為其說法只是要告訴北京及港人有關該《條例》的存在。他稱，按蔡英文現時的說法，條例應只適用於移民港人，不影響到當地尋求政治庇護的港人。

（港區國安法）