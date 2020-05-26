彭定康籲港區國安法納G7峰會議程 港府轟外國政客揣測暗諷危言聳聽

彭定康：英國欠了香港人

彭定康及英國前外相聶偉敬上周六牽頭發表聯署，對中國單方面制訂港區國安法表示嚴重關注，共23國逾200名政要、外交官等聯署。彭定康在昨日的《金融時報》撰文，稱英國和其G7盟國應表達反對習近平「政權」，形容其政權為「開放社會的敵人」，「當全球專注對抗新冠疫情，他（習近平）卻撕毁在聯合國提出、保障香港2047年以前生活方式的《中英聯合聲明》」。彭定康表示，英國必須帶頭捍衛香港及履行條約的義務，「我們有政治及道德責任這樣做。我們欠了香港人」。

港府：外國政客對暴力行為置若罔聞

港府發言人昨早發聲明，以強硬措辭稱大部分外國政客的批評和意見，只是危言聳聽的揣測和暗諷，罔顧「香港是中國不可分離的一部分」此憲制事實，強調香港絕不能成為顛覆活動或意圖破壞國家穩定的基地。政府表示，若有人認為中國無權在港立法保障國家安全，顯然是持雙重標準和偽善，批評「那些聲稱是為香港利益着想的人」對激進示威者和「幕後黑手」利用爆炸品、汽油彈、襲擊途人、肆意破壞等不法行為置若罔聞，此等表現已令其真正的不軌企圖昭然若揭。

政府重申，港區國安法只會針對分裂國家、顛覆政權、恐怖活動及外國勢力干預香港事務的活動，奉公守法的香港居民及海外投資者毋須恐懼，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。

保守黨羅哲斯：彭定康多次籲示威者和平

有份聯署的英國保守黨人權委員會副主席羅哲斯回覆本報稱，港府聲明不實，稱彭定康多次要求示威者保持和平，又重申不支持暴力行為。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，由中央主導港區國安法，港府需緊跟中央立場，對外國勢力不能採取過往的溫和態度。他又說，外國亦有當地的國安法，認為彭定康等外國政要近日的言行，正正反映外部勢力嚴重干預本港。

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌認為，港區國安法針對外國勢力，中央及港府已預期外國政客反應及作猛烈抨擊。他說，在中央有權在港立法的情况下，目前討論焦點並非立法與否，而是其立法及執法方式，包括是否在港設立國安機構執法等。他認為立法將成事實，但外國意見及港人意願或有可能影響立法及執法方式的具體條文。

明報記者

（港區國安法）