政府：立法穩投資環境 記協：新聞自由恐縮

毛孟靜：看不到能增外地遊客信心

記協昨發聲明稱，港區國安法未透過香港正常立法程序，讓公眾和新聞團體發表意見，憂傳媒將首當其衝，日後任何反對政權的報道或評論將極易犯禁。該會擔心，國安法一旦在港實施，言論、出版及新聞自由空間將嚴重萎縮。該會要求撤回授權人大常委會制訂國安法，港府應考慮香港實際情况，決定何時立法，並應諮詢公眾取得共識。

立法會經濟事務委員會昨討論旅發局工作計劃，新民黨議員容海恩問，若疫情或社會運動持續，旅遊業是否一直需政府資助。邱騰華說，若前日的「社會暴力事件」一直發生，「全世界遊客都會卻步，這是事實」，其後又稱前日事件帶來陰霾。他認為，討論國安法其中一個目的，是希望能減少社會面對的風險，「暴力事件對社會安全構成很大影響」。

邱騰華：股票起跌正常 投資條件仍穩

港股最近表現不穩，邱騰華見記者時回應稱，股票和資本市場起跌是正常情况，投資者信心建基於多方面，包括「一國兩制」的成功實行、香港是否安全城市、香港是否免於不明朗因素等，「建基於資訊流通、自由社會、穩定經濟和一視同仁的營商環境，所有這些條件仍然穩固」，盼國安法會為香港帶來更穩定、長遠可持續的投資環境。

毛孟靜反駁，國安法會打擊新聞自由，「箝制鋪天蓋地，新聞自由是文明社會最後一道防線，他們（政府）就是要打破這條防線」。她質疑國安法能令香港更安全繼而吸引旅客一說，稱看不出除吸引內地旅客外，國安法如何吸引國際人士訪港。

（港區國安法）