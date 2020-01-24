周日遊行共拘193人 近30未成年

中聯辦：再次證明立法迫切

中聯辦再就香港事務發聲，發言人昨強烈譴責港島區「違法暴力行為」，斥做法嚴重危害國家安全，又稱行徑充分暴露「暴徒」「與外部勢力合唱、製造恐怖、煽動港獨」，再次證明全國人大決定制定法律維護香港國家安全，「十分必要、十分迫切」。

警方指出，前日下午一名女子在天后電器道清理路障期間遇襲，一名16歲男子涉襲擊他人身體致造成實際傷害被捕。

昨晨至晚上一直有多名被捕人親友在北角警署外冒雨等候，部分人為被捕者買外賣。其中家屬林先生向本報表示，其66歲母親與30多歲胞姊前日下午曾到銅鑼灣崇光百貨後失去聯絡，至昨凌晨3時許獲義務律師通知二人涉非法集結被捕，通宵扣留警署。他稱兩人雖對港區國安法有意見，但僅限「睇新聞時講兩句」，前日二人穿拖鞋外出用膳，至下午向家人透露正於超市躲避催淚彈後失聯，他懷疑兩人午飯後到示威地點附近湊熱鬧時被捕。

被捕者稱乘車遇堵路 下車遭拘

前日涉非法集結被捕的陳先生，昨傍晚離開警署。他說前日相約同學到港島吃飯，由九龍乘巴士前往時，有人堵塞告士打道，巴士司機要求乘客下車。他步行至遊艇會附近，其後開始有防暴警前來並拘捕他。他說沒參與遊行，對被捕感無奈。

（港區國安法）