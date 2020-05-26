6紀律部隊首長撐國安法 被指損公正 涂謹申：應避政治爭議議題 尤其警需處理示威

前晚11時15分，保安局長李家超率先發新聞稿稱「全力支持建立香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，稱會帶領各紀律部隊履行應有職責，竭力維護國家安全。他稱過去一年港獨活動愈趨猖獗，短短數月內本港由最安全城市之一變為被「黑暴」陰影籠罩的城市。他說周日港島區的暴力行為，印證草案必要和迫切。

李家超發聲明後 5首長接踵「支持」

隨後75分鐘內，警務處長鄧炳強、懲教署長胡英明、海關關長鄧以海、入境處署理處長區嘉宏、消防處長梁偉雄依次發新聞稿「全力支持」草案。其中鄧炳強認為草案有助打擊港獨勢力，恢復社會秩序，警隊會全力支持並竭力維護國家安全。胡英明說，會與各紀律部隊支持警方果斷執法，維護國家安全。

鄧以海稱，海關會做好把關防止違禁物品及受管制物品非法進出香港，嚴防危害香港及國家安全的活動。區嘉宏說會按法例和入境政策嚴密把關出入境事務，防止危害國家安全活動。梁偉雄提到過去一年暴力不斷升級，堵路及縱火等行為阻撓救援及救護服務，對此嚴厲譴責。

甚少就政治議題發聲的政府飛行服務隊總監胡偉雄昨晨亦發稿稱，已做好準備支持警方果斷執法，全力支持草案。

民主黨立法會議員涂謹申認為，紀律部隊首長應避免就議題表態，尤其今次草案具爭議、牽涉政治及中央政府，認為表態會削弱執法公正性，尤其警隊日後需處理反對草案的示威者。

昔3譴責暴力聯合聲明 一哥沒參與

紀律部隊首長過往曾發聯合聲明，包括就2016年年初二旺角大衝突譴責「暴徒」行動並全力支持警隊執法；去年反修例運動期間亦兩度發聲明譴責暴力，支持政府依法施政及警隊止暴制亂。上述3次聲明沒包括警務處長。

明報記者

（港區國安法）