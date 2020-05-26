國歌法預30小時審議 警立會外佈水馬陣

梁君彥並稱會將修正案合併辯論，共預留30小時審議《國歌條例草案》，預計於6月4日（下周四）完成所有審議程序。

網民籲明罷工 集會反國歌法

中學生組織復課日罷課

另一方面，網上陸續有呼籲市民參與周三罷工及在金鐘集會反對國歌法等。立法會大樓外、中信大廈一帶昨日已架起水馬陣，並有警員站崗。

周三亦是高中復課日，「香港培正中學罷課關注組」昨日在facebook貼文，稱與校方商討後，當天學校將容許同學罷課。惟同學需回校呈交家長信，清晰註明該日於校外罷課。其後關注組及校方分別澄清，校方指明沒有容許學生罷課。

另外截至昨晚，沙田區9間中學的學生代表參與「反惡歌法罷課聯署」。其中「梁文燕反修例關注組」向本報表示，估計當日約70名學生罷課，每班均有人參與，罷課學生會照常回校，並到操場集會。關注組稱正尋找義教導師，協助罷課學生追回學習進度。

教育局回覆查詢時稱，堅決反對任何形式的罷課，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，更不應煽動尚未完成中小學教育的學生，在具爭議及正在發展的政治事件上表態或參與有關行動。

會否動員集會 泛民：信民眾抗爭意志

民主派表明會投票反對國歌法。被問到民主派會否動員市民在立法會外集會反對國歌法，民主黨主席胡志偉表示，警方已包圍立法會佈防，「相信大眾會有他們的各種方法，去表達不滿和憂慮」。胡志偉續說，相信大眾仍有強大的抗爭意志，但反問會否仍然用傳統的方式如集會，去反對國歌法。

（港區國安法）