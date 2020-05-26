報告人大常委工作 栗戰書：定能完成立法任務

栗戰書稱，草案是新形勢下堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、維護憲法和《基本法》確定的特區憲制秩序重大舉措，符合包括香港同胞在內的全體中國人民根本利益。他相信這個重要立法任務可順利完成，為維護國家主權、安全、發展利益，確保香港長期繁榮穩定，提供更有力的法治保障。

他亦指出，人大常委會下一步主要工作包括確保憲法全面實施，堅持依法治港治澳，維護憲制秩序，完善人大常委會對《基本法》的解釋制度，從國家層面建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

全國人大會議審議「港區國安法」草案，並會於周四（28日）大會閉幕當日表決有關決定。

另一方面，主管港澳事務的國務院副總理韓正早前與港區全國政協委員會面，兩會香港代表新聞秘書發放韓正講話片段，韓正提到，中央決定訂立港區國安法的原因，是為維護香港的社會安定團結和穩定，稱有了這個前提，特區政府要從全局、長遠和遠近結合的角度，提出解決香港經濟和民生深層次問題的方案。

（港區國安法）