董建華：立法針對極少數罪犯 泛民：人治法律

稱集會叫「結束一黨專政」無問題

英美亦非警處理國安問題

董建華昨與傳媒茶敘時，被問到以「結束一黨專政」為綱領的支聯會會否觸犯國安法，他認為普通集會叫喊口號無問題，但要看會否付諸行動，若有行動而目標是推翻中國政權或香港政權，當然有問題。

對於美國現時反應強硬，董建華認為，現正值美國總統大選年，對他們的說話有時不需要太認真。他說中美有很多互相利益，「現在不是清朝，你搞我，我可以搞番你」，認為兩國交往應好來好去，不要令自己的人民受損害。他續說，中央一定會進行港區國安法立法，「現在不是清朝，不是對方想點就點」。

至於人大的「決定草案」提出，中央可按需要在港設立機構執行與國安相關職務，董建華說，美國要處理國安問題如間諜的機構，是聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA），而非紐約市警察局；英國亦非由警察負責，而是軍情五處和軍情六處負責；若在香港執行國安相關事宜，香港人未必了解，未必能處理。

董強調，未知「港區國安法」條文，不能推斷執行機構如何運作，正如香港駐軍法，已運作多時，港人一直沒受影響。

胡志偉：日後誰掌權誰說了算

民主黨主席胡志偉認為，引入港區國安法變相是引入「人治法律」，指國安機構直接在港行動，香港日後只會是「誰掌權，誰說了算」。他預料國際社會將重新評價香港是否可以安心投資的地方，指一國兩制是否成功，並非由建制派評價，而是世界怎麼看香港。他稱該黨將在各區擺街站向市民講解港區國安法問題，收集反對簽名，以反擊建制派的宣傳攻擊。

（港區國安法）