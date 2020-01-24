大律師會提4憂慮：草案未允符權利公約 未知諮詢公眾否 籲港府急處理 律政司：暫不宜揣測

律政司：國安非港自治範圍

律政司發言人昨晚發聲明回應法律界關注，指港區國安法細節現時尚未公布，任何人都不適宜對該法案內容作出毫無根據的揣測。發言人重申國家安全屬中央事權，不在香港自治範圍，鑑於香港現時情况及可見未來，就維護國家安全立法面對的困難，中央有權力、責任制定全國性法律，改善特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

指應自行立法 無權以18條納附件三

大律師公會昨發表聲明，稱草案有數點令人憂慮，指港區國安法內容涉及《基本法》23條涵蓋範圍，而23條列明叛國、分裂國家等行為，應由特區政府自行立法，認為人大常委無權以《基本法》18條將港區國安法納入附件三。聲明指出，草案並未保證港區國安法需符合《公約》條文，《公約》的權利及自由受《基本法》保障，2003年就23條立法時，已有廣泛擔憂會否侵害港人公民及政治權利，包括言論及新聞自由。

憂駐港國安是否受港法律規管

聲明並提及，草案指出中央維護國家安全的機關根據需要在港設立機構，但對於機構是否以香港法律行事、受香港法律規管等問題，以至是否符合《基本法》第22條提到中央人民政府所屬各部門、各省等不得干預特區自行管理事務，亦含糊不清。聲明又稱，草案指出司法機關應當「依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為」，會令人產生司法機關將被指示如何判決的觀感。

陳弘毅：國安機構或似港英政治部

不認同限華籍法官審案

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨在港台節目《千禧年代》表示，相信港人在條文上表達意見「未必很大空間」，因條文只需在納入附件三前諮詢便可，「理論上，（人大）可以在制訂法律之後、納入附件三前才諮詢」。陳弘毅並稱，料中央在港設立的機構未必隸屬警隊，工作或類似港英時代的「政治部」，權力則視乎法例規定，他個人認為是類似中聯辦、外交部駐港特派員公署等中央駐港機構，按《基本法》22條（3）亦要遵守香港法律。對於人大代表陳曼琪建議設特別法庭、由中國籍法官審理有關案件，陳弘毅認為會有很大爭議，因香港一直無區分法官國籍。

譚耀宗：會諮詢港府基委會

全國人大常委譚耀宗稱，港區國安法具迫切性，相信審議不會花太多時間；他說定會諮詢特區政府及基本法委員會意見，如市民冀表達意見，可往人大網站表達。

湯家驊盼人大考慮港特殊情况

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，除非準確寫明，「否則要假設更高立法機關完全放棄立法權力，憲法原則上講不過去」。他稱若港區國安法經附件三成為香港法律，理論上應受制《公約》，但《公約》亦列明涉國家安全問題可藉法律限制。湯家驊希望人大明白，法例是公布實施而非經本地立法，冀可考慮香港特殊情况，否則令香港法庭「好難做」。

明報記者

（港區國安法）

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