立選研戰港島 稱非為妻復仇

認妻退選始接觸田北俊

袁彌昌說，2016年選舉時，同樣走中間路線的王維基、黃梓謙參選港島，兩張名單共取得4萬多票，反映港島有大量這類「unclaimed vote」，他形容現時「我講不出淺黃淺藍有乜分別，警暴、獨立調查委員會令兩者融合一齊」，故認為中間路線愈來愈闊，但中產、專業人士無人代表，他相信若自己出選，會有個人票，有信心取回選舉按金。

葉劉淑儀早前批袁彌昌「政治取態混亂」，袁反駁自己比葉太更能代表新民黨價值，認為新民黨原本開明、自由，吸引到專業人士，但4年過去葉太已變成建制派議員何君堯，「極保守」、「比政府更左」，舉例政府說暫緩修訂《逃犯條例》，她卻說要繼續，在疫情期間更「批鬥醫護」。袁說支持太太繼續爭取出選，但問到她是否正找選區落腳，他表示不清楚；正因兩人都不會對對方工作「尋根問底」，二人夫妻關係無問題。

葉劉淑儀反駁，她沒有批鬥醫護，只是協助受醫護罷工影響的病人爭取合法權益，又稱「我與何君堯是兩個截然不同的人，袁把我和何比較極不恰當」。

（港區國安法）