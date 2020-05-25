入田北俊平台堅守中間路 袁彌昌：盼做關鍵平衡者

中間路線三敗「都有京因素」

中間路線對袁彌昌而言非第一次，曾任民主思路總幹事、助前財政司長曾俊華選特首、擔任新民黨政策總裁，惟他總結3次中間路線的失敗都有「北京因素」。袁彌昌說，「（民主思路）湯家驊想改變政治，但點知被北京改變」；曾俊華想做「新建制」，但被北京「落閘」；新民黨想走向中間、開明，惟葉太想做特首，令很多事需依賴北京和中聯辦。

袁彌昌說，今次再走中間路線，他希望保留溫和、理性、務實的香港核心價值；作為戰略研究博士，他說中間路線是策略需要。他說，建制、泛民兩陣均對「一國兩制」無信心，建制認為中央插手、近似「一國一制」才能管治香港；泛民則希望接近完全自治、港獨甚至「攬炒」。

稱泛民建制均加劇中央干預

他稱，原本去年11月美國國會通過《香港人權與民主法案》、泛民在區選大勝，雖然美國因素介入令北京不高興，但平衡了中央和建制派在港力量過大，民主派應「收手」與北京談判，要求中央給予香港普選，但民主派進一步劍指立法會、特首，令中央認為是威脅其管治權，這「攬炒」策略迫使中央出手。

袁彌昌認為中間路線並非「夾在黃藍之間」，而是前途的選擇。他分析，泛民在立法會選舉難取過半議席，而中間路線進入立法會能擔任「關鍵少數」，讓各方停戰、「諗一諗」。他稱，若面對前途問題，市民都不思考，「慣性揀一邊，就唯有認命」。

冀做京重視對手 必站港人一方

被問到中間路線是否「騎牆派」？他解釋，中間路線面對北京不會做「應聲蟲」，冀做北京重視的對手，在關鍵時刻一定站在港人一方。對於《基本法》23條的立場，他說現時的民意下不應做23條。

反修例風波去年爆發，仍在新民黨的袁彌昌卻拍下遊行者塞滿街道的情况，說「香港再覺醒」。被問到現在是否披着中間路線的外衣，但底色卻是「黃色」，袁承認反修例風波初期自己是「黃色」，但之後不是，因「深黃」已崛起，立法會內泛民被「騎劫」，他不認同「深藍」、「深黃」的民粹。

明報記者 何宛兒

（港區國安法）