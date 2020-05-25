東角道七成商戶落閘 食肆：推國安法令社會不寧

昨午近5時，示威稍為平息，本報記者在東角道觀察所見，約40間商店中僅得12間營業，包括藥房、食肆及電子用品店等。街上人流疏落，仍然營業的店舖內不見顧客身影。一間電子用品店職員表示，昨日及周六生意差不多，示威並沒影響生意，但會擔心日後示威浪潮繼續，長遠而言生意不能恢復。

藥房：生意差主因入境限制

東角道一藥房職員表示，昨日人流確因示威比周六少近半，但周六的人流大多是去崇光百貨，「無我們份」。他表示，藥房一直以內地客生意為主，即使疫情緩和，入境限制未放寬，店舖生意亦不會回升至疫前水平，故認為生意差不止因為示威，「老闆已說要結業好幾個月」。

另一食肆的經理黃小姐表示，昨日午市生意本來很好，一度有人在門外排隊，但警察開始驅散行動後，街上人流消失。黃說，疫情緩和後出外用餐的市民多了，「但政府就要推國安法，令社會沒有安寧」。黃小姐認為疫情下市民都乖乖留家，是忍不住政府才出來示威；她說店舖暫時仍捱得住，未出現太大虧損。

（港區國安法）