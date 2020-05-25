民主黨撰警暴報告 為受害者錄口供

助私人檢控 交人權監察機構

主席胡志偉冀藉真相紀錄跟進反修例警暴問題，將由律師團隊為當事人錄取口供，並按其意願協助提出私人檢控，另會將報告提交聯合國或國際人權監察機構，籲事主提供資料。他說，報告雖沒調查權或未能傳召警方或官員回應，但認為法律上會符合舉證要求。

曾參與協助為二戰日軍暴行、六四事件受害人紀錄口供的律師何俊仁表示，這一年港人最大鬱結是親身經歷或間接目睹警暴造成的傷害，而施暴者不願承認行為，造成二次傷害；他批評監警報告未能展示真相，冀藉受害人第一身資料重構真相，「保留真相，才有基礎維護公義」。

稱政府不能索 籲市民「行出來」

律師沈運華透露，已招募30名法律界人士及法律系學生，將以筆錄及錄影形式為受害人錄取口供，若未獲受害人同意不會公開。被問到收集資料有否設期限，他表示希望今年底會有初步報告。另一律師楊浩然說，不少市民不信任警察，擔憂投訴後反會被告，強調今次錄取的口供會受法律保障，警方及政府都不能索取相關資料，冀市民「夠膽行出來」。

（港區國安法）