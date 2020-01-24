23國200政要聯署促團結阻華 白宮顧問：強立法觸發美制裁 蔡英文：或撤特殊待遇

彭定康發起的聯署稱，北京此舉是對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊，一國兩制命懸一線。彭定康說，聯署者背景之廣泛反映了局勢嚴峻及國際社會對一國兩制原則之一致支持。聶偉敬稱，立國安法是1997年以來中共對港人最嚴重威脅，「香港人需要、也應該得到我們的支持」。

稱97後港最大威脅 應獲支持

聯署者有17名美國國會議員，英國下議院44名議員、上議院8名議員，以及歐洲、亞洲、澳洲和北美的政要，包括英國3名前外相、比利時前首相伏思達、立陶宛前總理庫比柳斯、亞洲人權專家如韓國前人權大使李政勳、聯合國緬甸問題特別報告員李亮喜等。

美國聯署者包括共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）等。有份簽署的參議院外交事務委員會民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）說：「今天我們都是香港人。」

美國國家安全顧問奧布萊恩昨接受全國廣播公司訪問時稱，中國立國安法似如接管香港，「若他們這樣做，國務卿蓬佩奧將不太可能認證香港的高度自治。一旦這情况發生，就會有針對香港及中國的制裁」。據去年通過的《香港人權民主法案》，美國國務院須每年決定是否對香港的自治發出「年度認證」，若認為香港自治程度「不足」，華府最嚴重可取消承認香港「獨立關稅區」地位，亦可制裁中港官員。

英媒：約翰遜稱有意庇護港人

英國《星期日快報》引述消息稱，首相約翰遜較早時在官邸開會稱有意接收香港居民，提供庇護，當時獲與會者一致支持。但不清楚他指的是否僅限31.5萬英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家人。有份聯署的保守黨下議院議員布里根（Andrew Bridgen）稱，面對中國鎮壓，英國「明顯有義務接收香港居民」。

台灣總統蔡英文昨亦在facebook對香港表達關注，稱若國安法實施，香港民主自由及司法獨立的核心價值將受嚴重侵蝕，所謂「50年不變」、「港人治港，高度自治」的承諾也瀕臨破產。她提到，若情况轉壞，可能根據《香港澳門關係條例》60條，取消部分或全部條文。一旦停用，意味台灣與港澳的關係變成台灣與大陸地區人民關係，即港澳特殊地位將消失。蔡英文未有詳細說明，但稱不希望走到這一步，又稱會在既有基礎上為香港人民提供必要協助。

（綜合報道）

（港區國安法）