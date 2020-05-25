林鄭：盡力向公眾解釋國安法

陳茂波：立法助維持營商環境

林太昨表示，近月不少市民在其fb專頁留言鼓勵她「加油」，提出政府應盡快啟動《基本法》23條的立法工作。她稱，大部分市民眼見過去一年「暴力不斷升級、鼓吹港獨行徑越趨猖獗、外國勢力干預香港內部事務更肆無忌憚」，又稱立法會「近乎被癱瘓」，反問「我們有能力在立法會通過任何維護國家安全的法律嗎？」

林太說，全國人大作為國家最高權力機關主動出手，授權人大常委制定港區國安法，「既有必要性，也有迫切性」；政府團隊會盡力向公眾宣傳和解釋，「以抗衡反華勢力和反政府人士正動員的無理攻擊和肆意詆毁」。

政務司長張建宗在網誌稱，港區國安法針對的是分裂國家、顛覆政權等4類行為，絕大部分港人遵紀守法，不參與危害國家安全的行為下不會受到影響。

陳茂波稱，修例風波以來的暴力衝擊及社會動盪，已令投資者擔心本港政治及社會穩定風險。他將香港比喻為「橋樑」，國家是這條橋樑立足的根基，若香港成為國家安全缺口，結果不止是關閉橋樑一端，而是損害甚至動搖橋樑根基，香港國際金融中心的地位將無所立足。對於外國商會對立法的關注，他稱本港各項優勢包括資訊自由、言論自由等保持，各種外國在港的正常投資和經貿活動不會危害國家安全，可繼續進行，毋須過慮。

鄭若驊：國安從非港自治範圍

律政司長鄭若驊說，國家安全從來不是香港特區自治範圍，而是影響全國14億人民，屬中央事權，當國家領土完整面臨威脅、分裂或顛覆，同時又欠缺法例可妥善防範、制止及懲處，中央自然關注。

金管局前總裁、行會成員任志剛昨稱，立港區國安法後，有法律、有制度、有執行機制維護國家安全，令社會重回安穩，國際金融活動無憂地繼續在港進行，助鞏固香港國際金融中心地位。

（港區國安法）