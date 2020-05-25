建制組「撐國安法陣線」

恒地、港龍、康泰、仁濟支持

陣線召集人、民建聯主席李慧琼稱，將於各區設置街站，供市民簽名支持制訂維護國家安全法堵塞漏洞，強調要支持立法、維護國家安全行穩致遠。

另一發起人、財委會主席陳健波說只要不涉及分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行動4範圍，便絕對無問題，強調國安法似《逃犯條例》，「極少數人受影響」，縱短期經濟有波動，但長遠會更安全、投資者更有信心。

陣線將於全港設街站收集簽名至本月31日，昨共設1012個街站，稱收集到逾38萬市民簽名。另亦設網上聯署網站，簽名主張包括認同「撐國安立法，保一國兩制」、「反港獨，反顛覆，反暴恐，反干預」、「國家安全，社會安定，市民安寧」。至昨晚網站顯示有逾12萬人參加。

此外，「紫荊研究院」稱委託「香港社會科學民意調查中心」，在5月22至24日以「音頻電話」隨機抽樣，成功訪問1810名市民，有57.7%稱全國人大授權人大常委會制定香港國家安全法律是「可以理解」、42.3%認為「不可以理解」。

（港區國安法）