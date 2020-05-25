兩區議員「到場監察執法」被捕

fb指有掛議員證 理論中被綁

屯門區議員潘智鍵與多區區議員昨日到銅鑼灣現場，他說根據《區議員條例》有責任就區內居民福利向政府提出意見，他們昨日到場目的是監察警方執法行動，確保無不合理情况發生。至於會否擔心現身反對立法被DQ，他說「無得擔心」，一是職責所在，二是若他們要被DQ可以是任何理由。

民主黨立法會議員許智峯表示，區議員葉錦龍被警方帶走。許稱當時有防暴警員衝向一名市民，葉上前了解，其後被警員帶走，當時警員用膝蓋壓在葉身上。

另一區議員李志宏亦被帶走，其社交網站專頁指出，李被捕前一直掛着議員證件，要求警察停止攻擊一眾監察警暴的區議員，理論期間突然被綁上索帶拘捕，帶上警車。

此外，新民主同盟、社民連、工黨昨早先後到中聯辦抗議訂立港區國安法。新同盟范國威批評全國人大直接將國安法納入《基本法》附件三，做法剝奪本港立法權及摧毁「一國兩制」；社民連梁國雄擔心日後會「以言入罪」。

（港區國安法）