韓正：港仍有責立23條

據了解，韓正會上提出3點希望，包括希望人代回港後，以港人語言宣傳、解讀好「港區國安法」，做好安定人心的作用，希望他們支持特首和特區政府依法施政，解決深層次矛盾，中央會堅決支持特區政府解決有關問題；又希望人代能做好疫情防控的工作。

盼人代宣傳國安法穩人心

韓正昨早在人民大會堂香港廳接見港區人大代表，全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等亦有出席。港區人大代表團副團長黃玉山表示，韓正在會上未有提及要求香港做23條立法的時間表，但指23條立法是特區政府的責任和義務。

黃引述韓正說，香港若再亂下去，和平的營商環境和人民安居樂業都會蕩然無存，社會應從積極看是次「港區國安法」安排，強調是次立法決定是深思熟慮，可保障香港市民和投資者利益。

港區人大代表團團長馬逢國引述韓正說，立法是中央政府的責任，稱中央授權香港自行就23條立法，但由於各種原因，包括反對派阻撓，遲遲未能立法，出現巨大漏洞威脅國家安全，故中央有迫切和責任立法；又強調立法主要針對「非常一小撮人」，包括「搞港獨、搞分裂的行為，與搞暴力、用暴力去衝擊及引進外國勢力」的人，立法可維護港人權益。

料示威者續暴亂 稱必落實執行

葉國謙表示，韓正無在會上提及昨日在港的示威，但有提到中央對「港區國安法」態度嚴肅，一定會落實執行，呼籲不應低估中央決心，亦預料反對派或激進示威者會繼續發起暴亂。

人代引述韓正說，需要時中央可為解決香港住房、教育和收入差距擴大等深層次矛盾提供協助。

另外，人代陳曼琪冀「港區國安法」的執法和審訊工作都由香港處理，建議設專門的香港國家安全法庭，根據香港法律審判。

（港區國安法）