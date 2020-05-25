李家超：爆炸案多 或升恐襲威脅級別 人權組織質疑誇大 為國安法抬轎助警擴權

保安局資料顯示，本港受恐襲的威脅評估分為「高度」、「中度」和「低度」3個級別，目前處於「中度」級別，代表有受襲可能，但無具體情報顯示香港可能成為襲擊目標。現時政府設有跨部門「反恐怖主義緊急事故協調小組」，由警務處副處長（行動）出任主席，就全港保安事宜制定和協調反恐行動策略。

稱本土恐怖主義滋生 國安風險突顯

李家超昨在網誌表示，過去一年本港出現「越來越凸顯危害國家安全的風險」，亮起恐怖主義活動的警號。他提到，由去年至今本港已有10多宗涉及爆炸品及危險品的案件，檢獲包括TATP、ANFO、HMTD、DNT及黑火藥等不同類型炸藥，是外國恐襲常用的炸藥，案發地點包括歐美以至泰國，造成大量傷亡；又稱除炸藥外，警方亦搜獲5支真槍和大量子彈，包括一支半自動步槍，指種種迹象顯示本土恐怖主義正在港滋生，呼籲社會正視問題，不容許恐怖主義在港落地生根。

倘升級 警或封高危區及高姿態巡邏

他稱，政府正密切審視情况，不排除會提升恐襲威脅級別，一旦恐襲發生或恐襲威脅級別提升，警方可能要封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、搜查隨身物品和在公眾地方作安全檢查，巿民須配合行動，以保障自身及社會安全。他已要求警方、紀律部隊等提升內部準備，加強情報蒐集，檢視反恐應變計劃，尤其針對公共交通設施、出入境口岸等，並透過演習加強反恐合作。

李家超並稱全力支持國安法，維護國家安全是香港特區的憲制責任。

香港人權監察總幹事羅沃啟表示，國際上對恐襲行為的定義，包括具意圖針對平民造成死傷等行為，認為政府誇大本港受恐襲威脅，將民憤及反對聲音渲染為恐襲行為。他稱，聯合國早前已關注本港現有《反恐條例》下的「恐怖主義行為」定義過闊，李家超不排除提升恐襲威脅級別的說法是要進一步為警方擴權，並且為港區國安法抬轎，以成為政權的武器，警權將進一步不受制衡，除打壓社會反對聲音外，亦要製造寒蟬效應，屆時本港自由價值、營商環境等將遭嚴重損害。

涂謹申質疑為減示威者外國支持

民主黨立法會議員涂謹申質疑政府有明顯的政治意圖，包括配合中共政府的宣傳，將本港的示威活動誇大至恐襲級別，目的是要減少外國對示威者的支持及同情，並為本港實行國安法鋪路。

明報記者

（港區國安法）