10人送院 清潔工心臟病發危殆

醫管局表示，截至昨晚11時共有10人受傷送院，其中51歲女子危殆，另有一男一女情况穩定，分別留醫律敦治及東區醫院，其餘5男2女已出院。現場消息稱，危殆女子為尼泊爾籍清潔工，本身有心臟病，事發時她身處公廁，其間一群人進入，女工疑被嚇至心臟病發送院。據悉，傷者包括一名年約40歲女子，她在馬路清理路障時疑被黑衣人「私了」襲擊。

聯絡隊4人輕傷 鄧炳強到場慰問

警方表示，昨午4時許，有示威者向鵝頸橋附近執法的警察投擲磚頭、硬物及不明液體，有人頭盔被擊毁，最少4名傳媒聯絡隊人員受傷，傷者送往瑪麗醫院治療。至傍晚近6時，警方車隊駛至天樂里時，一輛私家車車頭玻璃被整塊擊碎，碎片濺進車廂，一名警員受傷流血。警方譴責指任何人以暴力及傷害他人的方式去「爭取」訴求，都超出法律容許範圍，警方會追究到底。

警務處長鄧炳強昨傍晚約近6時戴上委任證、頭盔及穿上警察背心，到怡和街一帶視察，逗留大約5分鐘後離開，據知他是去慰問受傷的傳媒聯絡隊人員。

（港區國安法）