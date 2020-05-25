拉橙線分隔傳媒 有記者跟指示遭噴椒

鵝頸橋底水炮橫掃 射中多名傳媒

昨午2時許，防暴警察衝入銅鑼灣景隆街制服一名男子，當時警方沒有拉起橙色封鎖線，包括本報記者在內的傳媒，均在警方盾牌封鎖範圍外採訪。當時本報記者與另一名記者站上花槽位置拍攝，其後有警員指示記者離開花槽，一名警員在無警告下向記者噴胡椒噴劑，即使本報記者已按指示離開花槽亦被射，需由急救員治理。

至昨午3時許，警方出動水炮車驅散鵝頸橋一帶聚集的人群，水炮一度向橋底橫掃，多名傳媒被射中，當時發射的是沒有混合胡椒水劑的清水。

公共關係科警司向人群大叫 同袍拉走

另外，警方昨午在遊艇會一帶展開截查及拘捕行動，有傳媒聯絡隊拉起橙線保持距離，其間記者能拍攝行動情况，亦未見與前線警員有衝突。警察公共關係科警司高振邦在銅鑼灣崇光百貨外維持秩序時，向在場人士大叫：「現場不是記者的人不要混在記者群大叫，破壞記者專業」，其後由同袍拉着他後退。

消息指，警方昨增加派傳媒聯絡隊至7隊，每隊有6人，較平日出動5、6隊多，警方期望短期內增至12隊人員，維持採訪期間的秩序。

（港區國安法）