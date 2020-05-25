葉劉倡顛覆罪涵蓋攻政總佔立會破壞警總

胡志偉：葉太將隱沒的事說白一點

對於葉太稱攻擊政總、「佔領」立法會等行為都應被視為顛覆國家政權，民主黨主席胡志偉認為，內地政府一向都是上綱上線，舉例指挑戰立法會都可能被視為違反誓言，可以被DQ，認為葉太只是把本來隱沒在法規中的事說白一點。

建制派因支持《逃犯條例》修訂，在去年區議會選舉中大敗，被問到會否憂慮港區國安法立法後，會導致建制派在9月立法會選舉中重蹈覆轍，葉太昨在無綫節目《講清講楚》上表示，大家作為議員是以維護國家安全為大原則，「有心理準備作一點犧牲」。

「形勢較03年惡劣 中央背水一戰」

葉太說，中央計劃在港直接實施港區國安法是逼不得已、背水一戰，稱當下香港的形勢較2003年時更惡劣，「03年人們抗議國安條例，和平抗議，董生說不恢復二讀，和平散去。林太9月4日說撤回，亦真的撤回，暴力不斷，亦有人要求革命，要香港分裂出去」。

至於港區國安法具體條文內容，葉太料內地會參考23條內容，相信中央會聽香港法律專家意見，條文會符合香港普通法原則。葉太提到，國安條文要考慮新情况，稱現時危害國家安全不一定用暴力，可用網絡攻擊、生物襲擊，或金融擾亂等。

梁愛詩料法律列明警方國安權力

當年同樣推銷23條的前律政司長梁愛詩昨日在商台節目《政好星期天》表示，香港習慣處理治安問題，承認在處理國安問題沒什麼經驗，故中央在香港設立機構處理國安問題並非不合理。至於機構權力、如何執法，她稱本港保安局、警方等與內地國安、保安有時間及空間協商權力分配，她相信法律會清楚列明。

胡志偉批評，港區國安法已破壞一國兩制，形容是「太上法」凌駕本港的法例。他認為立法後，「有罪、無罪，都是中共說了算」，亦形容日後在港的國安機構，只會是「中共在港的東廠，將會為所欲為、無法無天」。

（港區國安法）